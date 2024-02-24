L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 314
Je vais reformuler la mission -
Donnez-nous le code de votre modèle pour trader sur D1, vous ne pouvez pas donner un modèle entraîné aussi, votre code doit exécuter et entraîner le modèle sur notre serveur, nous devons connaître et comprendre la stratégie entière.
Par conséquent, nous vous paierons un peu pour votre stratégie parfaite et nous continuerons à faire des bénéfices sans vous.
C'est un piège.
Toutes les personnes adéquates s'en sont éloignées, il ne reste que les équipes "entraînons gbm en optimisant le grain aléatoire et peut-être que ça marchera".
Les 2 ou 3 personnes sont sorties de là :)
Je veux faire une distribution normale comme indicateur. Qui peut me renseigner sur les formules, et si ça marche, je posterai l'indicateur ici.
L'écart-type semble clair : on extrait la racine carrée de la somme des deltas (momentums, prix actuel moins moyenne), mais e,x,μ - espérance mathématique (valeur moyenne) n'est pas clair comment l'obtenir.
Voici comment j'ai compris l'indicateur : en bleu l'écart-type sigma, en orange l'espérance mathématique (moyenne). Ou plutôt j'ai obtenu l'écart-type de sigma, chaque barre de l'historique "p-bar".
Basé surhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492
J'ai commenté les lignes dans le code. Ne trouvez pas difficile de le vérifier.
Oh, il regarde. Il sait même comment ça se termine.) Regardez la vidéo. Dude a bien parlé du "problème de validation", mais l'essentiel est de sortir à temps))))
Impossible de télécharger l'archive. Mais je suis content que tu sois sur le sujet. Continuez à regarder, je pense que cette semaine sera pertinente.....
Hmmm... C'est votre prédicteur qui vous dit ce qui va se passer ou vous vous transformez en Nostradamus vous-même ? ??
bénéfice : -49 ,17%.
Malheureusement, vous n'avez pas seulement fait honte à vous-même, mais aussi à Yuri Reshetov.
Reshetov pourquoi ???? Je ne comprends pas. Mon commerce n'a rien à voir avec son travail. Encore une fois, tout le monde est bon pour les conneries, mais personne ne peut faire quelque chose d'utile. Je vous ai envoyé mon jeu, je voulais voir le modèle construit par votre IA pour avoir quelque chose à comparer, mais je ne l'ai jamais vu. Et donc, comment pouvez-vous critiquer le travail si ni comparer ni prouver que l'Optimiseur de Reshetov ne fonctionne pas vous ne pouvez pas ou ne voulez pas.....
Alors oui.... Je suis un trader, mais ne touchez pas à Reshetov !!!!!!
Psychology sucks.... :-( Toutes les pertes sont basées sur les émotions..... Besoin d'un échange de hiboux normal.... J'aimerais qu'il y ait des programmeurs MQL4 sur ce forum :-(
J'espère, Sorcier, que vous nous offrirez une autre perle poétique, sur cette situation !!!!. Je les aime beaucoup. Mais c'est bien d'être dans le sujet et agréable à lire :-)