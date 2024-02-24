L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3
Vous pouvez choisir de jeter les mêmes entrées. Pour chaque colonne par rapport aux autres, calculez l'écart moyen. De cette façon, on peut trouver les deux colonnes les plus similaires, dont l'une peut être écartée. Lequel des deux, peut être compté par l'écart moyen sur l'ensemble des colonnes, etc.
Visuellement, tous les poids sont divisés en deux groupes. Si vous voulez les diviser en fonction de leur importance ou de leur non-significativité, 5, 11, 7, 1, 3, 9 se détachent clairement, cet ensemble est suffisant je pense.
C'est la bonne décision !
Je ne savais pas que le NS pouvait faire ça. C'est une révélation pour moi.
Il s'avère que NS peut simuler des interactions.
Je te dois un prix. Merci !
Il est vrai que les NS ne donnent pas une idée du type de motif. C'est-à-dire que l'interprétabilité du modèle est remise en question.
Je posterai la logique de création de l'ensemble de données plus tard et je parlerai du type de dépendance.
Visuellement, tous les poids sont divisés en deux groupes. Si vous voulez les diviser en fonction de leur importance ou de leur non-significativité, 5, 11, 7, 1, 3, 9 se détachent clairement, cet ensemble est suffisant je pense.
Si vous êtes intéressé, essayez de supprimer tout prédicteur significatif de l'ensemble de données, réentraînez le NS et produisez l'image avec les poids. Je pense qu'il y aura une surprise.
Cela fait déjà partie de la mission. Pour développer le sujet.
Si cela vous intéresse, essayez de retirer un prédicteur significatif de l'ensemble de données, de réentraîner le NS et d'afficher une image des poids. Je pense qu'il y aura une surprise.
C'est déjà hors de question. Pour développer le sujet.
NS a très bien fait.
Random Forest ne pouvait pas gérer une telle tâche avec l'interaction d'un ensemble de variables. Et la signification individuelle de chaque prédicteur était intentionnellement nulle.
Content que ça ait marché :) Merci pour le prix.
J'ai essayé d'enlever une entrée (4 cas) - si j'enlève l'entrée_5 ou l'entrée_9 alors rien d'autre ne fonctionne, la neuronique avec la même configuration n'apprend même pas à une erreur inférieure à 50%, commence juste à donner soit 0 ou 1 dans un cas plus large.
Si je supprime input_20, tout va bien, le résultat est correct. Mais ce qui est amusant avec l'entrée_15, c'est que si je la supprime, le neurone ne s'entraîne même pas correctement, les problèmes sont les mêmes que lorsque je supprime l'entrée_5 ou l'entrée_9. Je ne l'ai pas testé davantage.
J'ai joint un fichier avec le code R pour la formation des neurones, si vous êtes intéressé. Il s'agit en fait d'un code légèrement modifié du journal de Rattle.
En général, le processus est clair : le neurone essaie simplement d'intégrer les données disponibles dans une certaine logique et, si certaines entrées n'apportent pas de nouvelles informations, il minimise leur impact afin qu'elles ne nuisent pas. Il est peu probable que l'on trouve des interrelations complexes entre les entrées, j'en conviens.
En outre, le paquet nnet de R n'est pas exactement un réseau neuronal conventionnel. D'après la description, il devrait utiliser l'apprentissage de second ordre. Habituellement, dans les neurones, les poids changent en fonction des dérivés, mais ici ils changent en fonction des dérivés des dérivés. Et pendant l'apprentissage, une sorte de matrice "hessienne" est construite qui stocke des données importantes sur tous les poids pour tous les exemples d'apprentissage à la fois. Ils disent que c'est très cool, ce paquet doit être fort.https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Бройдена_-_Флетчера_-_Гольдфарба_-_Шанно - Je n'ai pas compris, mais c'est si quelqu'un est mathématicien alors trouvez la solution.