Je crois avoir vu quelques indices d'une application d'analyse de survie.
Je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai déjà posé une question similaire. Cette approche me semble prometteuse, mais elle relève d'un domaine complètement différent.
Il indique classDist {caret}, c'est-à-dire qu'il spécifie une fonction particulière qui fait partie du PACKAGE caret
Si j'ai bien compris, vous ne connaissez pas R. Dans ce cas, pourquoi perdez-vous votre temps sur ce fil de discussion et sur le MO en général ?
Sans la maîtrise de R, la discussion sur la MO n'a pas de sens.
J'ai gardé le silence sur l'entropie uniquement parce que l'entropie croisée est une fonction de perte standard pour les modèles de classification.... La MO n'est pas seulement mise en œuvre dans R ! (connaître une bibliothèque et ne pas connaître la nature des entités sur lesquelles elle opère - vous avancez sans comprendre la direction de votre mouvement).
Je vous pose une question encore plus difficile : pourquoi vous dissociez-vous catégoriquement des statistiques lorsque vous parlez de"théorie de l'information" ?.. alors qu'elle a été créée exactement comme une "théorie de l'information".
Le domaine se situe à l'intersection des mathématiques , des statistiques , de l' informatique , de la physique , de la neurobiologie , de l'ingénierie de l'information et de l' ingénierie électrique.
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
Le seul message littéraire (qui était lisible) était votre message - celui-ci (qui a tout déclenché hier) :
Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15Il existe une sélection basée sur un modèle, une sélection agnostique et une sélection mixte. Si vous prenez agnostique, il s'agit de la corrélation et de l'information mutuelle (basée sur l'entropie). Cette dernière diffère de la première par sa capacité à capturer les dépendances non linéaires, sinon c'est la même chose. Dans ce cas, il est difficile, voire impossible, de parler d'une quelconque relation entre la caractéristique et la cible. Il s'agit simplement d'une corrélation. Mais il est utile de se débarrasser des caractéristiques non informatives.
Si vous analysez les TS des traders plus ou moins performants, vous constaterez qu'ils négocient tous des niveaux.
Je n'ai pas vu un seul trader à succès qui négocie à l'aide d'indicateurs.
Un niveau est un point d'entrée clair et compréhensible avec un stop clair....
Si vous pouvez trader avec un risque faible, vous n'avez besoin de rien d'autre, un risque faible par transaction/une entrée précise est la chose la plus importante !
Avec l'aide de la MO, vous pouvez rechercher des niveaux de PD/SP, ces entrées précises, ce n'est pas trivial, ce n'est pas simple, vous ne pouvez pas lire cela dans des blogs sur la MO, ici vous devez utiliser votre propre tête....
Voici un exemple sur un échantillon généré aléatoirement de 5 traits et 1 cible binaire
sélecteur forrest et fiche
La file d'attente des tâches a été un peu déchargée - il est devenu possible d'exécuter le script. Je l'exécute et j'obtiens une erreur.
Si j'ai bien compris, le programme veut une ancienne version de R 4.0 ?
J'ai cherché une ancienne version et je ne l'ai pas trouvée. Une terrible incompatibilité est évidemment répugnante.
J'ai R-3.6.3.
J'écris ceci sur l'ancienne R-3.6.3 pour mes propres raisons, donc c'est mon problème...
Je ne pouvais pas imaginer que le paquet serait retiré de la tap....
correctement
Eh bien, en général, j'ai cherché l'ancienne version et je ne l'ai pas trouvée. Une terrible incompatibilité est bien sûr répugnante.
Ecoutez, peut-être que vous ne pouvez pas vous lancer dans le commerce, avec une telle smikalka ? ?? ))
Avec la compatibilité, tout va bien, python, par exemple, ne fait qu'envier une telle compatibilité....
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
Essayez-le sur la version actuelle
Pour résumer la théorie de Sanych (puisqu'il n'a pas lui-même réussi à la formaliser correctement et à donner des exemples) :
Il n'y a pas assez de puissance pour atteindre le niveau EA. Mais le résultat de l'erreur d'ajustement du modèle : de 8% à 22% est une erreur d'ajustement qui diffère peu dans la section d'ajustement et hors de l'échantillon.