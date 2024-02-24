L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2642
Combinée à d'autres méthodes, elle pourrait donner des résultats.
Qu'est-ce qu'il y a ?
c'est le genre de signe que j'ai reçu. Corréler parce que la base est constituée d'incréments d'ordres de grandeur proches
exemple de formule : prix - MA(n) * std(n) * coef, où MA et std - moyenne mobile et écart-type d'ordre arbitraire et coefficient de nivellement, plus il est élevé - plus la série est stationnaire. Dans le cas présent, il s'agit de 50000.
Pour une raison quelconque, ma MO montre une meilleure stabilité que sur les incréments.
avec un coefficient de 20.
Il s'avère que c'est quelque chose de similaire à la différence fractionnaire, mais qui compte instantanément.
Peut-être que quelqu'un peut penser à d'autres options
c'est le genre de signe que j'ai obtenu. Corrélé, parce que la base est constituée d'incréments d'ordres de grandeur proches.
Que sont ces courbes en général ?
Maxim Dmitrievsky #:
peut-être que quelqu'un proposera d'autres options
Nous y voilà, la régression symbolique à la rescousse
Qu'est-ce qui se passe avec les balles courbes de toute façon ?
Eh bien, la régression symbolique vient à la rescousse.
La formule s'écrit
Je vais lancer quelque chose, je vais vous montrer un exemple plus simple sans SR.
Je vais simplement créer quelque chose et vous montrer un exemple plus simple sans SR.
Avec le SR, il faut plus de temps pour coder et planifier, alors pour des raisons de simplicité, de rapidité et de clarté, je l'ai simplifié...
Au lieu de créer une formule en temps réel, je crée un "résultat de formule" - une courbe - que j'utilise ensuite comme cible pour le modèle.
Je crée une fonction de fitness qui maximise la corrélation entre le prix et le résultat du modèle, mais le résultat du modèle a une limite : il ne peut être compris qu'entre -1 et 1.
En d'autres termes, nous obtenons une série qui devrait être en corrélation avec le prix, mais qui est "bridée" dans les limites des valeurs statiques. Si vous avez besoin d'une véritable statsionarité selon Dickie Fuller et ainsi de suite, il vous suffit de modifier la fonction d'aptitude pour qu'elle corresponde à vos besoins.
créer des données et entraîner le modèle à l'aide de la génétique
tester le modèle.
Les lignes verticales séparent les phases d'entraînement, de test et de validation.
Comme vous pouvez le voir sur l'image, le modèle a appris à prendre le prix en entrée, et la sortie est une série statistique qui est en corrélation avec le prix.
Pour plus de clarté, nous pouvons faire une somme cumulative de la sortie du modèle.
comme ce site )))) Et vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit, tout peut être fait automatiquement.
Intéressant, j'essaierai d'y réfléchir plus tard, on a un bloody mary aujourd'hui, c'est difficile de réfléchir.
Je me demande combien de lignes cela prendrait en python.....
probablement des milliers en µl))))))))))))))))))))))))))))