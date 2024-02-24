L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2548
J'ai déjà lu les livres.
Une question plus spécifique, quelle longueur de noyau h et g de l'écran, puisque vous donnez un exemple sur les filtres ?
C'est écrit là.
C'est écrit.
C'est différent, je suis intéressé par le noyau du filtre.
Il est fort probable que la longueur de la fenêtre principale ne joue aucun rôle.
La gamme de signaux requise est ce qui est traité.
Puisqu'ils écrivent qu'ils prennent juste le signal, sans spécifier la longueur.
La sortie est une décomposition N+1.
Permettez-moi d'ajouter mon propre raisonnement.
Sachant que chaque ensemble de coefficients de détail est deux fois plus court que l'ensemble précédent,
nous pouvons supposer que la longueur de la fenêtre doit être égale.
up
J'ai vu quelque part que la longueur doit être égale à une puissance de deux.
Je ne sais pas si ça a un sens.
J'ai trouvé un exemple clair, il semble qu'ils prennent une ondelette pour toute la longueur du signal et qu'ils ne s'en soucient pas, cela va juste prendre beaucoup de temps pour être compté.
Note N=256
c'est-à-dire un degré de deux
Et si c'est un nombre impair, il y aura des coefficients de détail parasites.
L'extraction par Shapelet s'apparente à un regroupement de segments de lignes. Probablement utile pour les signaux tels que les cardiogrammes, mais pas sûr de l'utilité pour les études de prix.
Au fait, avez-vous réussi à mettre au point l'application du modèle LGBM ? Si vous êtes formé en R, vous pouvez essayer d'utiliser la bibliothèque de San Sanych)
Et quel est le problème avec lightgbm ?
La question portait sur l'utilisation dans mql du modèle lgbm formé en python.
Pourquoi as-tu besoin de tous ces problèmes ? Entraînez-le en R et utilisez-le dans mql expert via la bibliothèque mt-R. Essayez la bibliothèque forestière. Il s'agit d'AutoML avec 4 modèles en bois. Bien que vous puissiez utiliser chacun d'eux séparément.
Bonne chance
C'est exactement ce que j'ai conseillé à Maxim. Mais seulement comme une blague, parce qu'il ne peut pas supporter R pour une raison quelconque).
Probablement parce qu'il connaît python.
Chacun s'adapte au langage qu'il connaît.
Pour ma part, je suis un fan de C. Et c'est très difficile de tout transférer d'une autre langue.
Surtout dans une langue que vous ne connaissez pas idéalement.
J'ai des problèmes propriétaires dans Matlab, que j'aimerais porter en C, alias mql.
Mais ne pas maîtriser Matlab rend la tâche plus difficile.