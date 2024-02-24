L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2346

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
mytarmailS:

Si vous écriviez en R, écrivez un script simple

qui imprimera "9876543210" dans la console.

écrivez-le dans votre propre langue morte, si vous n'avez rien de mieux à faire).

Mieux encore, apprenez Python et trouvez un emploi.

 
Maxim Dmitrievsky:

écrivez dans votre propre langue morte si vous n'avez rien de mieux à faire)

c'est comme ça que vous l'avez essayé....

...ce n'est pas un sac à dos.

 

Il ment, c'est un imbécile, et il traite tout le monde de la même façon).

Il a ceci et cela, et combien d'ordinateurs il a construit pour lui-même.

Du jeu, aux boîtiers d'intérieur, aux blocs d'alimentation frais, aux ordinateurs Apple neufs et économiques super chers.

Quelque chose me dit que Maksimka est une coquille vide ici,

Je ne veux pas le croire, mais ça vaut le coup d'en parler.

[Supprimé]  
mytarmailS:

c'est ainsi que vous avez essayé....

...ce n'est pas comme si tu portais des sacs.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sans vouloir vous offenser, juste une question.

Dis-moi honnêtement, es-tu le fils d'une mère célibataire ?

 
Allez Maximka, arrête de jouer à Tetris, utilise ton cerveau.
[Supprimé]  
Tout le monde, les ivrognes se sont encore rassemblés. Passez un bon moment.)
 
Maxim Dmitrievsky:

paroles en l'air

de la part des développeurs et leur décision est sans ambiguïté. mais pas heureux.

 
Maxim Dmitrievsky:
Tout le monde, les ivrognes se sont encore rassemblés. Bonne réunion)

c'est le plus facile,

essayer de dissuader et les nouveaux arrivants de ne pas être déçus par vous.

[Supprimé]  
Valeriy Yastremskiy:

de la part des développeurs et leur décision est sans ambiguïté. mais pas heureux.

L'opinion de l'équipe de développement est beaucoup plus intéressante que celle de quelqu'un d'autre.

1...233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353...3399
Nouveau commentaire