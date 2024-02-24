L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2339

elibrarius:

C'est trop long...) On ne peut pas le faire et on ne gagnera pas d'argent. Quelque chose se met en travers du chemin.

Tout est ok, je teste avec le marché réel, ça marche bien.
 
Mikhail Mishanin:

Pandan pour le raisonnement/la réflexion https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Cependant, la magie de la grande estimation bayésienne du paramètre de la distribution binomiale (apparemment, en utilisant la distribution beta comme distribution a priori)

 
BillionerClub:

La machine super intelligente semble être le sujet du fil de discussion. J'ai une question, en fait, qu'est-ce qui empêche l'apprentissage automatique de gagner de l'argent sur le marché des changes, tout comme l'IA joue au Dota avec les champions et bat ces derniers ?

Vous pourriez demander combien il en coûte pour former un tel modèle, combien d'experts le développent... peut-être ne poseriez-vous pas des questions aussi stupides.

Si vous entraînez NS à trader la grille, vous obtenez un modèle similaire si vous l'entraînez sans elle. Toujours un modèle qui disparaît en 2015-17

Vous avez probablement déjà tiré le maximum des barres horaires, pas plus.

quelques exemples


 
Maxim Dmitrievsky:

Les hirondelles conventionnelles ont tendance à se vider en fin de journée. Est-ce qu'une NS martin fuit aussi ?
comment vous l'avez mis en place.

23 000 postes !
Les gars, il est peut-être temps d'arriver à une sorte de conclusion !
 
Chacun tire ses propres conclusions. Certains s'appuient entièrement sur les SN. Et quelqu'un l'utilise comme un filtre supplémentaire pour sa stratégie. Il y a ceux qui ne font pas du tout confiance au SN.
Ce sujet est plutôt une démonstration/exposition de ses capacités et faiblesses...

Pour ceux qui ne savent pas quoi faire

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

