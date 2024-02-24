L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1170
Il serait bien d'avoir un certificat de santé mentale dans votre profil également.
Yuri, tu pleures, tu cherches des trous dans tes poches ?
Ne t'inquiète pas, je te donnerai le Graal le soir du Nouvel An. Vous le méritez.
Je dois dire que tu es l'un des gars les plus forts de ce forum. Sans flatterie.
Je le ferai.
Et tu le sais mieux que moi.
Nous pensons de la même manière - il ne me manquait que la clé. Et je semble l'avoir trouvé.
Si vous voulez dire excès-asymétries, c'est peu probable.
Si vous voulez dire les asymétries, je ne pense pas.
C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dirai comment faire plus tard. Je veux te rendre la pareille. Mais... Je dois attendre les résultats dans la semaine à venir.
Elle peut être abordée par une sorte de transformation en ce qui concerne le schéma de Bernoulli. Dites-moi dans quel domaine il est préférable de chercher : combinatoire, théoricien, théorie des jeux.
Je ne comprends pas ce que le schéma de Bernoulli a à voir avec ça.
Le théorème de la limite de Lyapunov formule certaines conditions sous lesquelles la somme de deux variables aléatoires indépendantes aura une distribution normale.
Que voulez-vous trouver exactement ?
En général, je recommande aux papas et aux autres anciens qui inondent le forum de joindre l'état à leurs messages.
Pour que tout le monde puisse voir le QI de cet enfant âgé.
Ce forum sera rempli d'amusements et de plaisanteries tant attendues.
Prévisions (en hausse en cas d'aplatissement, en baisse en cas de tendance) :
Cela aurait été avant - aucun argument là-dessus.
Désormais, la tendance est facilement et gentiment jetée aux toilettes à l'aide de la clé convoitée, que j'ai trouvée littéralement "à genoux".
Merci, je n'ai peut-être pas été clair, mais ça n'a pas d'importance.
:)))) C'est vrai, de quoi peut parler une belle maquerelle avec un homme pliant 2 MF ? Les poches vides, sauf...
Courage, mademoiselle - tout sera prêt pour le Nouvel An.