L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2313
En théorie, oui.
Mais quand même, quel est le but de l'action ?
Vous ne pouvez pas argumenter avec ça, il n'y a pas de point...
Nous devons obtenir 10 sur 100. Existe-t-il une solution ?
Je ne sais pas comment cela fonctionne dans alglib, essayez de tirer des informations de la fonction psa et voyez combien de composants il vous faut pour obtenir assez pour décrire 100 prix.
Ou juste prendre les n premières colonnes de l'IPS et les faire défiler...
Mais tout cela est inutile... si vous avez 50k fonctions, vous avez besoin de Rsa, mais si vous voulez jouer sans comprendre ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de Rsa du tout, le résultat sera pire que sans Rsa avec 99.999...% de probabilité...
Il est nécessaire d'obtenir 10 sur 100. Existe-t-il une solution ?
Prenez les 10 premières composantes de la matrice cov.
prendre les 10 premières composantes de la matrice
La matrice ne fonctionnera pas - elle est de 100x100.
Nous n'avons pas besoin de 10x10 ou 10x100, nous devons obtenir 10x1000 par certains calculs. Par exemple, pour chacune des 1000 lignes de la matrice, j'ai besoin de 10 GC.
si je me souviens bien, chaque point de composant est une somme de produits de valeurs d'attributs par leurs covalues.
faites le calcul et comparez-le à sklearn.
La matrice peut s'avérer être inversée, puis de la fin. Cela doit être vérifié en plus sur place.
En général, vous avez besoin de cycles comme ceux mentionnés ci-dessus.
s (bestfeatures)est juste le nombre de composants qui sont sélectionnés pour la formation.
la valeur de chaque composant est multipliée par la valeur de chaque attribut, puis elles sont additionnées. Et ainsi de suite pour chaque ligne d'entrée.
Je dois me rappeler que je n'ai pas le temps. Je dois lire la documentation.
Tout va bien maintenant.
Décidé de voir ce qui se trouve à l'intérieur du réseau, sur chaque couche... Réduit la dimensionnalité via umap à deux composants dans chaque couche
Un réseau avec trois couches internes, presque non entraîné, seulement 400 exemples... mais toujours amusant à regarder...
Comment avez-vous réussi à le faire ?
Quelle est la dimension de la sortie ?
Ludwig dispose de modèles d'apprentissage profond sans avoir besoin d'écrire du code, aucune compétence en programmation n'est requise pour enseigner le modèle:https://ludwig-ai.github.io/ludwig-docs/
Je l'ai installé récemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier. Ils promettent des miracles.