L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1410

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

Ensuite, mets-toi dans un coin et ne mange plus.

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


 
Vasily Perepelkin:

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


Une capture d'écran de cette vidéo d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) Pourquoi en est-il ainsi ? Apparemment, l'instinct des dames y va pour trouver un homme riche. Mais il n'y a pas de chance, il n'y a qu'un seul gars sur la scène et il prend leur argent.



 
Elibrarius:

Une capture d'écran d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) De quoi s'agit-il ?

Peut-être que c'est une formation sur la façon de trouver un bon mari ? Ou ils sont venus pour voir leur idole...

En général, il y a un homme près de la scène, mais il n'est pas clair pour le public ou l'organisateur.

[Supprimé]  
boîte victime
 
Aleksey Vyazmikin:

Peut-être que c'est une session de formation sur la façon de trouver un bon mari ? Ou peut-être sont-ils venus pour voir leur idole...

En général, il y aun homme près de la scène, mais il n'est pas clair pour le public, ni pour l'organisateur.

L'ingénieur du son.

 
elibrarius:

sondeur.

Je vois. Objectivement, oui, les femmes sont plus émotionnelles et donc plus facilement sensibles à l'hypnose et à la PNL.

Mais je ne comprends pas, est-ce que cela prouve que la psychologie, en tant que science, est seulement nuisible aux personnes ?

Pensez-vous que ces formations n'aident vraiment personne - j'en doute.

 
elibrarius:

Une capture d'écran de cette vidéo d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) Pourquoi ça ? Apparemment, l'instinct des dames est d'y aller pour trouver un homme riche. Mais il n'y a pas de chance, il n'y a qu'un seul gars sur la scène et il prend leur argent.

Le marché est une foule, et la foule des hommes se comporte comme une femme individuelle, instinctive, intuitive et têtue (comme notre Maxim), si vous comprenez les femmes alors vous comprenez le marché et vous négociez pour faire des profits, ou vous appliquez cette compétence à d'autres domaines, la politique par exemple.

 
:))) Le fil est totalement déréglé... Le sorcier n'est pas sur vous.
[Supprimé]  
Il y a deux choses qui ne mèneront jamais au succès : différencier les BP financiers et se laisser emporter par la formation psychologique.
 
Maxim Dmitrievsky:
Il y a deux choses qui ne mèneront jamais au succès : différencier la BP et s'impliquer dans une formation psychologique.

Donc ARMA est OK, mais ARIMA est trop)

Je suis d'accord, en général j'essaie de me débrouiller avec AR)

1...140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417...3399
Nouveau commentaire