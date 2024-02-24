L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1410
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ensuite, mets-toi dans un coin et ne mange plus.
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
Une capture d'écran de cette vidéo d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) Pourquoi en est-il ainsi ? Apparemment, l'instinct des dames y va pour trouver un homme riche. Mais il n'y a pas de chance, il n'y a qu'un seul gars sur la scène et il prend leur argent.
Une capture d'écran d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) De quoi s'agit-il ?
Peut-être que c'est une formation sur la façon de trouver un bon mari ? Ou ils sont venus pour voir leur idole...
En général, il y a un homme près de la scène, mais il n'est pas clair pour le public ou l'organisateur.
Peut-être que c'est une session de formation sur la façon de trouver un bon mari ? Ou peut-être sont-ils venus pour voir leur idole...
En général, il y aun homme près de la scène, mais il n'est pas clair pour le public, ni pour l'organisateur.
L'ingénieur du son.
sondeur.
Je vois. Objectivement, oui, les femmes sont plus émotionnelles et donc plus facilement sensibles à l'hypnose et à la PNL.
Mais je ne comprends pas, est-ce que cela prouve que la psychologie, en tant que science, est seulement nuisible aux personnes ?
Pensez-vous que ces formations n'aident vraiment personne - j'en doute.
Une capture d'écran de cette vidéo d'une des formations commerciales - pas un seul homme dans la salle)))) Pourquoi ça ? Apparemment, l'instinct des dames est d'y aller pour trouver un homme riche. Mais il n'y a pas de chance, il n'y a qu'un seul gars sur la scène et il prend leur argent.
Le marché est une foule, et la foule des hommes se comporte comme une femme individuelle, instinctive, intuitive et têtue (comme notre Maxim), si vous comprenez les femmes alors vous comprenez le marché et vous négociez pour faire des profits, ou vous appliquez cette compétence à d'autres domaines, la politique par exemple.
Il y a deux choses qui ne mèneront jamais au succès : différencier la BP et s'impliquer dans une formation psychologique.
Donc ARMA est OK, mais ARIMA est trop)
Je suis d'accord, en général j'essaie de me débrouiller avec AR)