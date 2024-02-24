L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1369
Il n'y a donc rien à dire, puisque personne n'en voudra. Intéressé ? Oui, mais il est peu probable que quelqu'un le mette en pratique, ils diront "blabbermouth HaHa". Et tu es le seul qui reste ici, Maxim, effrayant tout le monde avec ta présence de je-sais-tout à l'esprit unique. C'est l'une des caractéristiques fondamentales du domaine de l'apprentissage automatique. Il n'y en a que trois. Trois postulats dont je voulais parler dans ma vidéo, qui viendra sûrement un jour. Là, je vous dis pourquoi les conseils que vous donnez sont intéressants, mais que personne ne les utilisera. Il est rare qu'ils l'écoutent. C'est le problème de la MO que le chercheur n'y arrive pas.
Alors...
Mes conseils sont parfaitement utilisés, puis ils oublient que c'est les miens et commencent à penser qu'ils les ont inventés... c'est normal, c'est comme ça que le cerveau fonctionne...
Ils m'écoutent parce que je lis des livres et que je fournis des informations impartiales avec des liens vers des sources primaires, et pas seulement des conneries absurdes.Ces derniers temps, je n'étudie qu'en anglais, car presque personne ici ne le parle, et j'ai donc arrêté d'ajouter des informations super intéressantes provenant de sources diverses.
Certains sont partis dans l'au-delà (Reshetov, Aliocha), Dr-Tr bitcoins tous drainés et détestant le marché, Koldun a été banni pour une photojob avec un cheval, Maxim seul reste, qui essaie, mais jusqu'à présent les résultats sont modestes, mais qui a un fantastique ? Nous sommes presque tous voués à l'échec, nous visons tous l'impossible et le regrettons amèrement.
Mais c'est le Graal :
Nous sommes presque tous voués à l'échec, nous visons tous l'impossible et nous le regrettons amèrement.
Je crois que la plupart d'entre nous sont destinés à une place dans la poubelle. Le fort prendra l'os grignoté du faible. Les plus intelligents gagneront cet os aux cartes des plus forts.
C'est un test de luminosité de l'écran. Sur mon ordinateur de bureau, l'écran est noir et je pensais que c'était une blague, mais ensuite, sur mon netbook, j'ai vu l'image...
Mais il est intéressant de savoir comment les modèles sont sélectionnés ? Quels critères sont utilisés pour décider qu'un modèle est meilleur que l'autre ? J'ai une méthode inconditionnelle et c'est assez intéressant. Au moins, ça élimine les mauvais. Mais parmi les bons, je ne trouve ni l'un ni l'autre.
Si vous le faites à la main, la première étape est celle des ratios financiers.
Deuxième étape, stabilité de la classification dans le temps et métrique du modèle.
La troisième étape est la structure du modèle.
Quatrième étape - améliorer la structure des modèles sélectionnés/extraire les informations potentiellement utiles.
Cinquième étape - la formation d'un nouveau modèle.
La fête ne peut pas durer toute la nuit, et à minuit pile, le carrosse se transforme en citrouille. (
Triste. Une erreur de calcul ou d'interprétation du résultat ?
Le résultat de la prévision naïve des valeurs M1 mv(11) de clôture de l'EUR/USD pour 6 points d'avance. NS vous avez honnêtement appris la prévision naïve, c'est dommage que cela ne suffise pas pour le trading.
Ces derniers temps, je n'étudie qu'en anglais, car presque personne ici ne le parle, alors j'ai arrêté de balancer des informations super intéressantes provenant de différentes sources
J'utilise le traducteur pleine page dans chrome, c'est plus ou moins compréhensible).
Alors lancez les liens. L'un ou l'autre sera utile.
Est-ce que quelqu'un d'autre que Yuri utilise python ? Le connecteur à mt5 est-il super simple et facile ? sans aucune dll et autres bêtises ?
Je pensais écrire un article