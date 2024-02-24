L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1366
Les écrits de Sigmund Freud sont un sujet trop provocateur pour être abordé avec des non-spécialistes, car ils exigent un niveau de compréhension, de connaissance et d'expérience qui permet d'opérer calmement avec ses vues et de ne pas les transférer inconsciemment sur soi-même en descendant dans l'agressivité. Ce n'est clairement pas le lieu pour de telles discussions).
À propos, mon message principal sur la psychologie était qu'il est impossible de créer une IA à part entière sans la comprendre, car deux sciences - la programmation et la psychologie - s'y croisent.
Se contenter de répéter avec précision la "mécanique" des neuro-processus avec leurs 100 trillions de connexions neuronales semble irréaliste.
En général, l'accomplissement de Sigmund Freud réside dans la découverte de l'inconscient (sa description et la collecte de faits sur sa manifestation) et le développement du modèle de structure de la conscience, qui a fourni un outil de recherche et a permis de se rapprocher de la compréhension du monde intérieur de l'homme.
En ce qui concerne l'IA, les humains créent beaucoup de choses à leur image et à leur ressemblance, les mêmes méthodes d'apprentissage avec renforcement - l'idée est purement tirée de la psychologie. Je ne peux pas imaginer une ressemblance avec l'esprit humain sans qu'il passe par la voie du développement humain, en particulier l'enfance, en tant que période d'accumulation de l'énergie vitale, qui est le fondement d'une psyché saine. Je pense qu'il est possible de fabriquer un ordinateur sur de nouveaux principes, mais il ne s'agira pas d'une conscience humaine. En général, les méthodes modernes de psychologie (appliquées à l'heure actuelle) sont très obsédées par les statistiques, même les méthodes d'apprentissage automatique ont commencé à être appliquées dans l'espoir de révéler les modèles, mais derrière ces méthodes se perd le caractère unique de chaque personnalité.
Pour être pleinement fonctionnelle, l'IA doit être intégrée dans un environnement humain et il faut lui apprendre à comprendre le comportement humain. Nous devons donc recréer les bases de l'humain en son sein. Sinon, elle "tombera" dans la société et ne deviendra pas une IA à part entière. Il ne sera tout simplement pas en mesure de comprendre correctement les gens. En conséquence, nous obtiendrons une imitation logicielle des questions - réponses humaines, au lieu de l'intelligence, ce qu'elle est déjà.
Le problème avec l'intelligence, c'est qu'elle ne se soucie pas de ce que vous voulez qu'elle fasse, car elle a une opinion à ce sujet.
Il faut donc donner naissance à quelque chose qui s'auto-apprend et devient ce qu'il veut. Il a besoin d'un réseau neuronal puissant, plus puissant qu'un cerveau humain, d'un accès à l'internet et de quelques tentacules pour se déplacer. C'est une question de décennies à venir.
Vous réalisez que c'est la prochaine étape de l'évolution... les sacs d'os tomberont dans l'oubli comme déchets... ou resteront la toile de fond d'êtres plus avancés.
Et ce sera une confrontation imminente. Comme toute l'évolution. Et seul Konon le barbare pourra sauver l'humanité.
1. A une époque, j'étais un fan des idées de Freud. A grandement influencé ma compréhension de la psychologie. Jusqu'à ce jour, je le respecte.
2. En général, je suis d'accord.
Maxim, en fait, jusqu'à présent la définition de l'IA n'a rien à voir avec une quelconque apparence. Il joue au Go, conduit une voiture, répond à des questions au téléphone, et remercie Dieu.
C'est ce que je dis, ça peut être n'importe quoi.
Mais tant que nous sommes protégés par Konon le Barbare, il y a une paix psychologique, mais quand même, un peu inquiétante.
Bien sûr, Freud n'a pas seulement découvert l'inconscient, mais il a également décrit son influence sur la conscience. Plus précisément, il a identifié différentes manières et formes d'influencer l'inconscient par des mécanismes cachés, ainsi que sa signification et son contenu. Le contenu, de mon point de vue actuel, s'est avéré un peu déséquilibré, mais fondamental. La conscience elle-même n'a pas été explorée en profondeur. Il est certain que son rôle dans la psychologie est "scientifico-éducatif".
À propos, sa fille, Anna Freud, a également apporté une contribution importante à la psychologie en publiant des ouvrages sur la psychanalyse des enfants. Travail très intéressant.
Bon, ça suffit avec la psychologie.
....
J'ai eu une très bonne idée de ce que pourrait être l'intelligence artificielle en lisant le roman Fiasco de Stanislaw Lem. C'est probablement comme ça que les humains le feront un jour. Je vous conseille de le lire.
ZS. L'IA ne sera pas une copie de l'esprit humain, c'est peut-être impossible. L'inconscient (et la pleine conscience) ne peut probablement pas être reproduit, ce qui signifie que son logiciel supportera des mécanismes de mémoire, de pensée et de parole de type humain. L'activité mentale sera réduite comme inutile, laissant un moteur logique purement rationnel, dépourvu d'émotions, de sentiments et de rudiments d'individualité. Une complication supplémentaire de l'IA entraînera une diminution de ses indicateurs d'efficacité, car pour obtenir un caractère humain, elle utilisera ses ressources, ce qui peut ne pas être justifié d'un point de vue pratique. Donc, oui, le développement de l'IA s'arrêtera très probablement au stade de la base de connaissances morte avec un système de questions-réponses.
Vous ne comprenez pas du tout ce qu'est l'intelligence artificielle, la vôtre est "core-engine" et d'autres trucs banals, un peu de design et toutes sortes de conneries externes, pas même des stratégies commerciales.
Donc, oui, le développement de l' IA va probablement s'arrêter au stade de la base de connaissances morte avec le système de questions-réponses. ((
C'est exactement ce qui se passe déjà. Par exemple, la mise en œuvre d'une forêt en MT - se souviendra complètement de tous les exemples de formation.
Bien sûr, Freud a non seulement découvert l'inconscient, mais il a également décrit son influence sur la conscience. Plus précisément, il a identifié différentes manières et formes d'influencer l'inconscient par des mécanismes cachés, ainsi que sa signification et son contenu. Le contenu, de mon point de vue actuel, s'est avéré un peu déséquilibré, mais fondamental. La conscience elle-même n'a pas été explorée en profondeur. Il est certain que son rôle dans la psychologie est "scientifico-éducatif".
Par ailleurs, sa fille, Anna Freud, a également apporté une contribution importante à la psychologie en publiant des ouvrages sur la psychanalyse des enfants. Travail très intéressant.
Bon, ça suffit avec la psychologie.
