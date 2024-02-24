L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1295
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je comprends, d'après la FAQ, qu'ils négocient sur la société de courtage/plusieurs sociétés de courtage. S'il y a plusieurs sociétés de courtage, alors il devrait y avoir 6*nombre de sociétés de courtage. Je dois grandir pour devenir un trader chez Goldman et Morgan. Bien qu'il soit grand temps, avec de telles sommes. Et une société de courtage ne digérera pas un tel client... ...c'est un autre plus pour l'arnaque.
Mais s'ils sont vraiment capables de gagner 100 % par an avec 43 % - il s'agit plutôt d'un exemple pour ceux qui étudient le MO. Ceux qui disent que l'erreur est de 10% - montrez vos fonds d'investissement)))
Je me demande... dans quelle mesure la stratégie a changé. En 2017 c'était 25 trades par mois sur euR (seulement 4 trades perdants sur 25) et maintenant c'est 3500 mais avec des montants plus petits. Apparemment, NS a été recyclé du long terme au court terme.
Au fait, une autre chose étrange. Si nous avions des stratégies différentes, il serait plus logique de ne pas trader sur 6 comptes, mais sur des centaines de comptes avec différentes devises et différents modèles/stratégies. S'il y avait une stratégie à long terme qui fonctionnait en 2017, pourquoi la jeter ? Nous devrions l'utiliser, y compris pour la diversification des risques.
Si je le vérifie dans le testeur, cela ressemble à cela (100% sur SELL :)
Je comprends, d'après la FAQ, qu'ils négocient sur la société de courtage/plusieurs sociétés de courtage. S'il y a plusieurs sociétés de courtage, alors il devrait y avoir 6*nombre de sociétés de courtage. Je dois grandir pour devenir un trader chez Goldman et Morgan. Bien qu'il soit grand temps, avec de telles sommes. Et une société de courtage ne digérera pas un tel client... ...c'est un autre plus pour l'arnaque.
Mais s'ils sont vraiment capables de gagner 100 % par an avec 43 % - il s'agit plutôt d'un exemple pour ceux qui étudient le MO. Ceux qui disent que l'erreur est de 10% - montrez vos fonds d'investissement)))
Je me demande... dans quelle mesure la stratégie a changé. En 2017 c'était 25 trades par mois sur euR (seulement 4 trades perdants sur 25) et maintenant c'est 3500 mais avec des montants plus petits. Apparemment, NS a été recyclé du long terme au court terme.
Au fait, une autre bizarrerie. Si nous avions des stratégies différentes, il ne serait pas logique de trader sur 6 comptes, mais sur des centaines de comptes avec différentes devises et différents modèles/stratégies. S'il y avait une stratégie à long terme qui fonctionnait en 2017, pourquoi la jeter ? Nous devrions l'utiliser, y compris pour la diversification des risques.
Eh bien, il est clair qu'il s'agit d'une arnaque, cela se voit même sur le style du site, avec un obsessionnel "laissez-nous vous appeler et vous dire tout", et la publicité vidéo est délirante, teraflops et 50 couches de NS)))))))). Il est surprenant que jusqu'à présent le style et les approches n'aient pas changé, bien sûr ils savent mieux, mais IMHO un tel marketing bon marché dans ce contexte dans un certain nombre de si cela fonctionne bien.
Eh bien, il est clair qu'il s'agit d'une arnaque, c'est visible même sur le style du site, avec une obsession comme "laissez-nous vous appeler et tout vous dire !", et des vidéos publicitaires délirantes, des teraflops attachés et 50 couches de NS)))))))). Je suis surpris que jusqu'à présent le style et les approches n'aient pas changé, bien sûr ils savent mieux, mais IMHO un tel marketing bon marché dans ce contexte dans un certain nombre de si cela fonctionne bien.
Comment faire passer le message aux masses que vous pouvez les aider à gagner de l'argent en investissant ? Exactement ce qu'ils utilisent. Site web, publicité sur le site web, et sur les formulaires du site web avec "donnez-nous votre numéro de téléphone")PS : Et la question envoyée par courriel n'a toujours pas reçu de réponse
Comment faire passer le message aux masses que vous pouvez les aider?
)))))
Et comment feriez-vous (question pour tout le monde) la publicité de votre entreprise si vous aviez une stratégie de mode opératoire efficace et rentable ? À part les imprimés de Goldman et Morgan (qui ne laisseront probablement pas entrer moins d'un million de dollars).
Comment faire passer le message aux masses que vous pouvez les aider à gagner de l'argent en investissant ? Exactement ce qu'ils utilisent. Site web, publicité sur le site web, et sur les formulaires du site web avec "donnez-nous votre numéro de téléphone")PS : Et la question envoyée par courriel n'a toujours pas reçu de réponse
La publicité est-elle même nécessaire ? La publicité et le marketing sont des sujets délicats, je ne sais pas exactement comment les faire, mais je peux clairement voir quand ils ne sont pas faits d'une manière feng shui. Par exemple, voyons ce que l'on trouve sur le site web de l'un des fonds quantiques les plus cool de la planète https://www.renfund.com.
Stable rentable trading algorithmique IMHO n'a pas besoin de publicité supplémentaire, les gens / personnes qui ont consacré de nombreuses années, voire des décennies, d'acquérir les compétences appropriées et déjà devrait être bien connu (dans les petits cercles) pour trouver facilement des investisseurs pour les expériences initiales pour quelques centaines de Kilobucks, peut-être un couple de millions, qui deviennent ensuite des partenaires d'un fonds spéculatif et les investisseurs sont aussi généralement par "bouche à oreille" lorsque le fonds fonctionne correctement. Mais pour les systèmes "fly-by-night", les pyramides et les HYIP, un marketing agressif est nécessaire, c'est même la chose la plus importante.
Pensez-vous qu'au début de sa carrière de trader, Jim Simons mettait en avant dans ses publicités le nombre de couches de réseaux neuronaux avec des kiloflops et attirait les investisseurs par des ventes par téléphone ?
La publicité est-elle même nécessaire ? La publicité et le marketing sont des choses délicates, je ne sais pas trop comment les faire exactement, mais je peux clairement voir quand ce n'est pas fait d'une manière feng shui. Par exemple, voyons ce que l'on trouve sur le site web de l'un des fonds quantiques les plus cool de la planète https://www.renfund.com.
Stable rentable trading algorithmique IMHO n'a pas besoin de publicité supplémentaire, les gens / personnes qui ont consacré de nombreuses années, voire des décennies, d'acquérir les compétences appropriées et déjà devrait être bien connu (dans les petits cercles) pour trouver facilement des investisseurs pour les expériences initiales pour quelques centaines de Kilobucks, peut-être un couple de millions, qui deviennent ensuite des partenaires d'un fonds spéculatif et les investisseurs sont aussi généralement par "bouche à oreille" lorsque le fonds fonctionne correctement. Mais pour les systèmes "fly-by-night", les pyramides et les HYIP, un marketing agressif est nécessaire, c'est même la chose la plus importante.
Pensez-vous qu'au début de sa carrière d'algotragiste, Jim Simons mettait en avant dans ses publicités le nombre de couches de réseaux neuronaux avec des kiloflops et attirait les investisseurs par des ventes par téléphone ?
Les start-ups ont absolument besoin de publicité, sinon comment seront-elles connues ?
Avec un site comme Renaissance, la startup n'aura plus que son investissement à faire.
D'ailleurs, le nom "Renaissance" est purement marketing). Ne donnant aucune association avec MO, mais seulement avec la pâte et la belle vie (la Renaissance après tout a été alimentée par le sac de Constantinople et les restes de Byzance. Ils ont tout emporté, de l'or et des bijoux aux objets d'art et de culture en passant par les "cerveaux". À Venise, le palais des Doges est construit de colonnes de différentes couleurs et d'un matériau, tous sortis de Constantinople, probablement sciés divers palais et temples).
Les start-ups ont besoin de publicité, sinon comment seront-elles connues ?
Avec un site comme Renaissance, une startup n'aura plus que son investissement à faire.
D'ailleurs, le nom "Renaissance" est purement marketing). Ne donnant aucune association avec MO, mais seulement avec la pâte et la belle vie (la Renaissance après tout a été alimentée par le sac de Constantinople et les restes de Byzance. Ils ont tout emporté, de l'or aux bijoux, en passant par les objets d'art et de culture et les "cerveaux". À Venise, le palais des Doges a été construit avec des colonnes de différentes couleurs et matériaux - tout a été pris à Constantinople, apparemment différents palais et temples ont été sciés).
Byzance n'existait plus au début de la Renaissance, Constantinople était la capitale de l'Empire ottoman et les croisades avaient pris fin 200 ans auparavant.
Ne plaisantez pas avec ça...
Pensez-vous que Jim Simons, au début de sa carrière d'algotrading, mettait l'accent sur le nombre de couches de réseau neuronal en kiloflops dans sa publicité et attirait les investisseurs par des ventes par téléphone ?
C'est le bassiste de Kiss - est-il toujours sur le marché ?!!!
C'est le bassiste de Kiss - est-il toujours sur le marché ? !?
Il le faisait avant, il ne le fait probablement plus maintenant, il dépense son argent et en retire un certain plaisir.
Les jeunes entreprises ont absolument besoin de publicité, sinon comment les découvrir ?
Avec un site comme celui de Renaissance, la startup n'aura plus que son investissement à faire.
D'ailleurs, le nom "Renaissance" est purement marketing). Ne donnant aucune association avec MO, mais seulement avec la pâte et la belle vie (la Renaissance après tout a été alimentée par le sac de Constantinople et les restes de Byzance. Ils ont tout emporté, de l'or et des bijoux aux objets d'art et de culture en passant par les "cerveaux". À Venise, le palais des Doges est construit de colonnes de couleurs et de matériaux différents, tout a été sorti de Constantinople, probablement scié de différents palais et temples).
Le truc c'est que les gens sont accrochés aux sites à la mode et aux publicités inversement proportionnelles à la profondeur du porte-monnaie, et il n'est pas nécessaire de confondre "start-up" et hedge fund, je reste sur mon avis, un altgoytor qui a obtenu des résultats par lui-même, ne mourra pas de faim, et dans les cercles restreints pour trouver des investissements n'est pas un problème, Quant à l'autre côté, si quelqu'un demande du "capital" à l'avance, sans infrastructure de trading ou systèmes de trading, mais comme "payez-moi pour former mon salaire", bien sûr qu'il est envoyé en enfer et qu'il a besoin de publicité avec de beaux sites web et des vidéos. Mais le monde est vaste, je suis peut-être trop catégorique.
Byzance n'existait plus au début de la Renaissance, Constantinople était la capitale de l'Empire ottoman et les croisades avaient pris fin 200 ans auparavant.
Ne plaisantez pas...
Je le savais, wikopedia et ces feuilletons éclairants d'étrangers sur "Culture" mentaient de manière flagrante ! Ce n'était pas vraiment comme ça du tout...