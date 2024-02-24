L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1172
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Donc tu penses que tu peux juste mettre ce que tu veux dans la NS et que tu as fini ? Avez-vous mangé trop de jusquiame, mon oncle ?
Et surtout, enseignez-moi 24 heures sur 24, je ne sais quoi.
ces messieurs sont partout sur le forum
Donc vous pensez que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la NS et que c'est fini ? Tu as mangé trop de henné, mon oncle ?
Encore une fois, lisez attentivement et réfléchissez bien, l'exigence de stationnarité-non-stationnarité est une exigence pour la présence de la solution du problème, et non pour le mécanisme de sa solution. La NS est le mécanisme, elle s'en moque.
Tu as mangé trop de henné, mon oncle ? (c) Vous ne comprenez rien ?
Encore une fois, lisez attentivement et réfléchissez bien, l'exigence de stationnarité-non-stationnarité est une exigence pour l'existence d'une solution au problème, pas pour le mécanisme de sa solution. La NS est le mécanisme, elle s'en moque.
Tu as mangé trop de henné, mon oncle ? (c) Tu ne comprends plus rien ?
Il n'est pas nécessaire de lire de manière réfléchie, mais il suffit de penser parfois, juste avec sa tête.
La stationnarité des résidus du modèle doit être maintenue, au moins (avec de nouvelles données). Si les rapports entrée-sortie ne sont pas stationnaires, vous risquez de vous cogner la tête contre le mur en essayant de construire un modèle de réseau neuronal sur ces données.Combien de fois pouvons-nous parler de la même chose ? Je vais bientôt commencer à jurer. Tu es un adulte.
Le travail est bon, mais je pense qu'il n'est pas applicable au cas de la non-stationnarité.
J'aimerais aussi voir l'asymptotique de la convergence de la volatilité H pour le processus de Wiener, mais je ne l'ai pas vu dans le résumé - peut-être que c'est dans le texte complet de la dissertation.
Il ne faut pas lire de façon réfléchie, mais juste penser de temps en temps, juste avec sa tête.
La stationnarité des résidus du modèle doit être maintenue, au moins (avec de nouvelles données). Si les rapports entrée-sortie ne sont pas stationnaires, il faut se frapper la tête contre le mur en essayant de construire un modèle de réseau neuronal sur de telles données.Combien de fois pouvons-nous parler de la même chose ? Je vais bientôt commencer à jurer. Un adulte.
Encore un qui ne sait pas lire).
Encore un qui ne sait pas lire.)
Vous ne faites qu'écrire des sottises et des bêtises, et il n'est même pas possible d'y penser quand on est sobre. Tu ne peux même pas y penser quand tu es sobre.
ne serait-ce que parce que les fonctions d'activation seront bloquées dans une position sur des échantillons manifestement instables.
statique, le prétraitement est exactement une exigence pour le mécanisme de solution
stationnarité, le prétraitement est précisément une exigence pour le mécanisme de solution
Je suis tout à fait d'accord.
Tu écris juste des bêtises et des absurdités, c'est juste fou. Tu ne peux même pas y penser quand tu es sobre.
ne serait-ce que parce que les fonctions d'activation seront bloquées dans une position sur des échantillons manifestement non stationnaires.
La stationnarité, le prétraitement est exactement une exigence pour le mécanisme de solution.
Je suis tout à fait d'accord.
Comment lisez-vous les livres ? Tu le mets sous ton cul ?
Assez populaire. Soit un problème a une solution, soit il n'en a pas. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas le résoudre. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas le résoudre. L'Assemblée nationale n'a rien à voir avec cela.
Tout à fait d'accord.
Alors quoi, tu penses que ça va aider ?
J'en doute ;)
ici, un vrai initié :