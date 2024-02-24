L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1010
ZZ comme outil de ciblage IMHO est une mauvaise idée, ses points de retournement (genoux) sont dans des endroits où vous pouvez difficilement prédire, il y a des fluctuations, et au milieu ils sont soit en tendance ou non, ni les suceurs ni les marionnettes ne soupçonnent probablement pas que ZZ a énoncé la tendance a posteriori.
Je pense que nous devrions jouer avec la dérivée première (différence finie) de différentes inductions de lissage comme Djuric, etc.
Près de mille pages sur des modèles qui auraient été intéressants il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il en existe des centaines dans R, dont l'apprentissage et l'utilisation ne coûtent rien. Les modèles difficiles à utiliser, comme les réseaux neuronaux profonds, sont extrêmement rares. Tout le reste est maîtrisé très rapidement.
Mais la cible et ses prédicteurs associés sont un problème qui se résout par l'expérience, l'intuition et 90% de chance. Il faut en discuter.
Étant donné qu'un nombre écrasant de forumers ne savent toujours pas comment mesurer la capacité de prédiction des prédicteurs, j'ai même offert mes services en la matière avec une course en règle dans le hochet. Seuls quelques-uns d'entre eux se sont présentés.
Elles sont évidentes, déterminées par le montant des bénéfices que vous comptez réaliser. Par exemple, des renversements d'au moins 100 pips dans l'espoir que la moitié puisse être remontée. Cette valeur ne joue pas un rôle particulier.
Ce qui joue : ce qui est considéré comme une tendance.
Le facteur déterminant est l'ensemble des prédicteurs qui seront pertinents pour la cible. C'est la troisième fois que j'écris sur ce sujet, mais vous ne semblez pas lire mes articles.
Je pensais simplement que vous aviez suivi le chemin que j'ai suivi, mais à en juger par votre réponse - nos chemins divergent. Je suppose que les indicateurs sont utilisés par des personnes et qu'ils sont réglés par des personnes, et que là où il y a plus d'argent au total, certains réglages d'indicateurs fonctionneront mieux.
J'utilise actuellement le ZZ classique, qui est dessiné lorsqu'il est corrigé par un certain nombre de barres (selon le canal de Donchian), je le trouve plus adapté que le ZZ par points. J'aime aussi ZZ en utilisant le canal RSI.
Mais la cible et ses prédicteurs associés est un problème qui se résout par l'expérience, l'intuition et 90% de chance. Il faut en discuter.
Étant donné qu'un nombre écrasant de forumers ne savent toujours pas comment mesurer le pouvoir prédictif des prédicteurs, j'ai même proposé mes services en la matière avec un run in hochet approprié. Il n'y avait que quelques personnes comme ça.
Très intéressant, pouvez-vous nous en dire plus sur la mesure de la capacité prédictive?
Et tout d'abord, avec quoi mesurez-vous ?
De la série des "images amusantes" : la forêt a 15 ans.
Et pourquoi pas en dehors de l'école, mais comme ceci)
Eh bien, qu'est-ce qui est intéressant... ?
Y a-t-il des prédicteurs, peut-être qu'il n'y en avait pas. 1000 pages d'explications et ils ne pouvaient même pas montrer de telles natures mortes.
Si cela intéresse quelqu'un, sur le sujet du surentraînement, voici un test avec une forêt de trois profondeurs.
Peut-être essayer de mettre l'accent sur le suivi d'un poste ouvert?
J'ai essayé de nombreuses choses, les photos montrent le meilleur résultat.
Quel type de prédicteurs ?
Principalement des indicateurs standard.
De la série des "images amusantes" : la forêt a 15 ans.
Eh bien, c'est un très mauvais modèle, vous pouvez certainement faire mieux, mais il est toujours difficile d'affiner un 2, même dans les tests, ce qui dit que dans la vie réelle, ce sera un désastre. Au moins, c'est la vérité telle qu'elle est et non les"graals" rusés des indyuks qui sont aléatoires.
Vous feriez mieux de me montrer. J'ai une formation 2004-2014, des données hors formation 2015 à la date actuelle. Vous pouvez le faire ?