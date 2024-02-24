L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1009
Concernant l'échantillonnage.
L'ensemble de l'intervalle de temps peut être décomposé par un fin zigzag. Ensuite, les segments allant d'un "creux" à un "sommet" et vice-versa seront des "unités élémentaires" du motif (mouvement à la hausse, mouvement à la baisse, petit mouvement à la hausse, etc.) L'analogie est celle des lettres.
Par conséquent, nous les analysons ensuite par paires et par trois. Par exemple, "voici la ressemblance de l'épaule gauche", "voici la ressemblance de la tête regardant vers le bas". L'analogie est celle des syllabes.
Il suffit ensuite de regarder les séquences de "syllabes" et de vérifier qu'elles appartiennent à des "mots".
Comme vous pouvez le deviner, la taille de l'échantillon n'aura plus d'importance, seulement la sémantique.
J'espère avoir été clair.
tout a déjà été inventé avant nous... Google "Concrete Mathematics" de Donald Erwin Knuth et Oren Patasznik et à la p. Vous pouvez lire sur les fonctions dérivées qui peuvent être écrites comme un ensemble élémentaire {+1;+1;-1;+1;+1} etc. Ainsi, vous pouvez coder les éléments des ruptures en zigzag comme des ensembles finis {+1;-1}
puis analyser sur l'historique la répétabilité sur chaque série... ensuite vous pouvez analyser numériquement le nombre de motifs élémentaires trouvés, puis... alors vous pouvez essayer de chercher une corrélation entre les modèles... alors... et vous serez alors convaincu que même si vous trouvez un lien entre plusieurs motifs de l'histoire - ce ne sera qu'un hasard !
Et le modèle - le modèle du marché n'aura pas de répétition dans l'histoire dans le futur.
et ainsi de suite ;)
tout a déjà été inventé avant nous...
Non seulement inventées, mais formalisées et codées - les ondes d'Elliott...
Sur la base de ZZ, il s'avère tout simplement un excellent professeur pour le trading de tendance, mais personne n'a réussi à trouver des prédicteurs pour un tel professeur/des professeurs.
Le ZZ est un excellent professeur pour le trading de tendance, mais personne n'a réussi à trouver des prédicteurs pour ce(s) professeur(s), semble-t-il.
J'ai déjà écrit dans ce fil qu'il faut d'abord apprendre à la machine ce que l'on peut comprendre, puis les cotations du marché et un script pour simuler un instrument synthétique, je pensais que peut-être quelqu'un reprendrait l'idée, mais non.... Je ne pense pas qu'il soit plus facile d'utiliser un testeur de stratégie sur le Juif ...
Un TS flippant par un indicateur avec un lot fixe
C'est exactement ce sur quoi je travaille.
Avez-vous une méthodologie pour accorder le ZZ pour un instrument spécifique ? Quelle ZZ utilisez-vous (points/barres/autres) ?
Un trade inversé sur un seul indicateur avec un lot fixe
Juste un graal - prêt à investir.
Ça a pris beaucoup de temps, mais je n'ai pas pu trouver de prédicteurs. Peut-être que quelqu'un sera plus chanceux que moi.
Ça a pris beaucoup de temps, mais je n'ai pas pu trouver de prédicteurs. Peut-être que quelqu'un sera plus chanceux que moi.
Vous n'avez donc pas soulevé la question des réglages que devrait avoir la ZZ ?
Elles sont évidentes, déterminées par le montant des bénéfices que vous comptez réaliser. Par exemple, des renversements d'au moins 100 pips dans l'espoir que la moitié puisse être remontée. Cette valeur ne joue pas un rôle particulier.
Ce qui joue : ce qui est considéré comme une tendance.
Le facteur déterminant est l'ensemble des prédicteurs qui seront pertinents pour la cible. J'ai écrit à ce sujet pour la troisième fois, mais il semble que vous ne lisiez pas mes messages.
Ça a pris beaucoup de temps, mais je n'ai pas pu trouver de prédicteurs (pour ZZ). Peut-être que quelqu'un sera plus chanceux que moi.
ZZ comme une cible IMHO est une mauvaise idée, ses points de pivot (genoux) sont dans des endroits où vous pouvez difficilement prédire, il ya des fluctuations, et dans le milieu est tout et une tendance ou pas une tendance, ni les suceurs ni les marionnettes probablement ne se doutait pas que ZZ a déclaré tendance a posteriori.
Je pense que nous devrions jouer avec la dérivée première (différence finale) de différents indulateurs de lissage comme Djuric etc.