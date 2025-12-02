La classe CFastFile élimine le besoin d'écriture intermédiaire des données dans un fichier physique sur le disque. Cela vous permet d'obtenir une accélération significative lorsque vous travaillez avec des données.



Toutes les fonctions de base de la famille FileWriteXXX/FileReadXXX sont implémentées dans la classe. Ainsi, sans modifier la logique et le code de votre programme, vous pouvez facilement passer de l'utilisation de fichiers physiques à un travail rapide avec leurs images en mémoire. Le stockage et la lecture des données s'effectuent à l'aide d'un tableau de caractères au lieu d'un véritable fichier physique.



Liste des fonctions implémentées :

CFastFile( uchar &data[]); void Clear(); void Delim( uchar delim= ';' ); int Size(); int Tell(); void Seek( int offset, int origin); bool IsEnding(); bool IsLineEnding(); uint WriteArray( uchar &src[], uint src_start= 0 , int src_cnt= WHOLE_ARRAY ); uint WriteDouble( double v); uint WriteFloat( float v); uint WriteLong( long v); uint WriteInt( int v); uint WriteShort( short v); uint WriteChar( char v); uint WriteInteger( int v, int sz=INT_VALUE); uint WriteString( string v, int cnt ); uint ReadArray( uchar &dst[], uint dst_start= 0 , int cnt= WHOLE_ARRAY ); double ReadDouble(); float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger( int sz=INT_VALUE); double ReadNumber(); string ReadString( int cnt); uint Save( uchar &v[]); uint Save( int h); uint Save( string file); uint Load( uchar &v[]); uint Load( int h); uint Load( string file);

Comme vous pouvez le constater, toutes les fonctions sont nommées par analogie avec les fonctions de fichier standard du terminal.



La transition entre l'utilisation de fichiers et CFastFile est très simple. Au lieu d'ouvrir et d'obtenir la poignée d'un fichier normal (par exemple int h), il suffit de créer une instance de CFastFile, par exemple :

CFastFile f;

Ensuite, dans le code, remplacez toutes les fonctions de fichiers ordinaires correspondantes selon ce principe :

FileWriteDouble (h, 10 ) -> f.WriteDouble( 10 )

Des fonctions Save/Load ont été ajoutées pour faciliter l'enregistrement/la lecture de données dans un fichier normal.

Un script avec une démonstration du travail en classe est inclus.



