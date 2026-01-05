Discussion de l'article "Les méthodes de William Gann (première partie) : Création de l'indicateur Angles de Gann"
Vous êtes en train de pervertir encore et encore.... )))
Il y a longtemps que l'indicateur correct pour la construction des angles Gann a été écrit pour MT4. Il s'agit d'une boîte ou d'un modèle.
Personne n'a écrit quelque chose de plus sensé jusqu'à présent. S'il y en a qui l'ont écrit, ce ne sont que des souches de l'idée même de Gann.
Il existe également un indicateur pour MT5, mais il est un peu défaillant sur H1 et plus.
Ганн верил, что рынки движутся в предсказуемых геометрических паттернах и что эти движения можно предвидеть, используя комбинацию математики, геометрии и астрологии
L'article est incomplet et ne décrit pas la méthode associée à l'astrologie, ce qui soulève des questions :
Gunn était-il le seul à y croire ou était-ce quelqu'un d'autre ?
Est-il nécessaire de construire des angles la nuit en regardant les étoiles, ou le jour en regardant le soleil ? Est-il possible de construire des angles à tout moment, mais de prendre une décision commerciale en regardant les étoiles ?
Si le temps est nuageux et que vous ne pouvez pas voir les étoiles, la transaction est annulée ou la construction des angles est également annulée ? Est-il possible d'utiliser le soleil pendant la journée ?
Ai-je besoin d'un télescope ou puis-je m'en passer, car il s'agit tout de même d'astronomie ?
Est-il nécessaire d'acheter des cartes de tarot, ou suffit-il de mettre un rapporteur à l'écran ?
Et beaucoup d'autres questions, une transcription du WIKI.
Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Ганн написал ряд книг по биржевой торговле
--
Y aura-t-il d'autres parties d'articles abordant la méthode de l'astronomie et de l'astrologie pour mieux comprendre la méthode d'application dans le trading réel ?
Gunn était un bon marketeur mais un mauvais trader (ce n'est pas un secret).
L'article est incomplet, aucune méthode liée à l'astrologie n'est décrite, ce qui suscite des interrogations :
Gunn était-il le seul à y croire ou quelqu'un d'autre ?
Est-il nécessaire de construire des angles la nuit en regardant les étoiles, ou le jour en regardant le soleil ? Est-il possible de construire des angles à tout moment, mais de prendre une décision commerciale en fonction des étoiles ?
Si le temps est nuageux et que vous ne pouvez pas voir les étoiles, la négociation est annulée, de même que la construction des angles ? Ou est-il possible d'utiliser le soleil pendant la journée ?
Est-il nécessaire d'avoir un télescope ou est-il possible de s'en passer ? c'est de l'astronomie après tout.
Est-il nécessaire d'acheter des cartes de tarot, ou suffit-il de mettre un rapporteur sur l'écran ?
Et bien d'autres questions, tirées du WIKI.
--
Y aura-t-il d'autres parties d'articles abordant la méthode de l'astronomie et de l'astrologie pour une compréhension plus complète de la méthode d'application dans le trading réel ?
Gunn était un bon marketeur mais un mauvais trader (pas de secret)
Oui, il y aura deux autres parties : sur le carré de Gunn, et la plus intéressante - sur l'analyse astrologique, l'influence de la position du soleil et des planètes sur les marchés de Python. La deuxième partie réussit à trouver des choses très intéressantes que je veux révéler.
Ô Seigneur du grand marché du Forex, et des autres marchés, dis-nous le Mystère, comment sur m5 intraday Gannu se trouve sur la lune et les chattes dans le ciel pour chercher les retournements....
P.S. - Le modèle de Gann a déjà été maîtrisé, pouvez-vous nous dire quel est son principal secret !
Il n'y en a plus
Nocher, pourquoi ne pissez-vous pas sur Zvizdarasov.... ?
Naive ALgotrader, dis-nous, sur quels modèles mat. le marché va, sur quels coins, dans quelles zones de prix se terminant par le chiffre 9 (neuf), etc. etc. etc.
Je vous parie 1.000 livres, vous perdrez... :)))) Au jardin d'enfants, pour manger à nouveau de la semoule...
Oui, il y aura deux autres parties : sur le carré de Gunn, et la plus intéressante - sur l'analyse astrologique, l'influence de la position du soleil et des planètes sur les marchés de Python. La deuxième partie parvient à trouver des choses très intéressantes que je veux révéler.
Il serait intéressant d'avoir une rétrospective sur Gunn - à quelle époque, sur quoi il a négocié et comment les marchés étaient organisés à l'époque.
Il serait intéressant d'avoir une rétrospective sur Gunn - à quelle époque, sur quoi il a négocié et comment les marchés étaient organisés à l'époque.
Il est vrai qu'il a vécu il y a 100 ans.
Le marché n'était pas le forex
Les transactions se faisaient sur papier, le plus souvent par courrier.
Il n'y avait pas d'ordinateurs.
Il est plus facile de dresser la liste de ce qui existait.
Il a effectué une douzaine de transactions et a finalement décidé de gagner de l'argent en vendant des livres sans valeur(infotsygan).
Действительно, Ганн твердо верил в астрологию и нумерологию и часто вплетал мистицизм в свои торговые методы . Хотя он утверждал, что заработал миллионы на торговле, позже исследователи узнали, что на момент его смерти поместье Ганна стоило всего 100 000 долларов.
La principale source de revenus était le marketing.
La méthode de marketing est encore utilisée aujourd'hui, sinon on ne peut pas gagner d'argent.
--
Si vous avez suivi le cours et que ça n'a pas marché - et ça ne marchera pas, ce qui est logique, on vous dira que vous ne comparez pas correctement les étoiles entre les planètes.
--
Eh bien, le fait est que personne ne vous montrera jamais un STEIT sur ce sujet, parce que personne ne l'a.
Les gunnistas ne feront que déblatérer : que j'ai, que je, où vous, 10 expérience, "mangé le chien" et ainsi de suite. Mais en fait, une souris morte a mangé une souris morte, et n'a rien compris.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Un nouvel article Les méthodes de William Gann (première partie) : Création de l'indicateur Angles de Gann a été publié :
La stratégie Angle Bounce est basée sur l'hypothèse que les lignes d'Angles de Gann agissent souvent comme des niveaux de support ou de résistance. Un trader recherche des situations où le prix s'approche d'une ligne d'Angle de Gann (en particulier 1x1 ou 2x1) et rebondit dessus. L'entrée en position s'effectue après la confirmation d'un rebond, par exemple la formation d'un chandelier de renversement.
Une autre stratégie populaire est celle de la rupture d'angle. Dans ce cas, le trader attend que le prix franchisse une ligne d'Angle de Gann importante, surtout si cela s'accompagne d'une augmentation du volume des transactions. Une rupture à la hausse peut signaler une position longue potentielle, tandis qu'une rupture à la baisse peut signaler une position courte.
La stratégie de l'Eventail de Gann utilise plusieurs angles rayonnant à partir d'un seul point pour former une structure en forme d'éventail. Le trader analyse la façon dont le prix interagit avec les différentes lignes de l'Eventail, en utilisant cela pour déterminer les niveaux de support, de résistance et les points de retournement potentiels.
La combinaison des angles et des cycles temporels est une stratégie plus complexe dans laquelle le trader combine les angles de Gann avec le concept des cycles temporels, également développé par Gann. Les points d'intersection des lignes de temps importantes avec les Angles de Gann sont analysés afin de déterminer les moments critiques pour entrer ou sortir du marché.
La stratégie multi-périodes consiste à analyser les Angles de Gann sur différentes périodes. Par exemple, un trader peut utiliser un angle de 1x1 sur un graphique journalier pour déterminer la tendance générale, puis passer à un graphique horaire pour rechercher des points d'entrée à l'aide d'angles plus raides.
Auteur : Yevgeniy Koshtenko