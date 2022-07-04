Apprenez à concevoir un système de trading avec les Enveloppes

Introduction

Dans mon article précédent, j'ai parlé de l'un des indicateurs les plus populaires - les Bandes de Bollinger - qui nous permet de trader les bandes. Cet article est disponible avec le lien suivant : Apprendre à concevoir un système de trading par les Bandes de Bollinger

Comme je l'ai mentionné dans cet article sur les Bandes de Bollinger, le concept de trading des bandes a une variété de méthodes existantes que nous pouvons utiliser. Chaque méthode a une approche différente en fonction de son calcul et de sa stratégie, mais le point commun est le concept de trading des bandes.

Je vais maintenant vous faire part d'une autre méthode qui s'inscrit dans le concept du trading des bandes - l'indicateur Enveloppes. L'indicateur est représenté par deux bandes qui entourent le prix et sa moyenne mobile. Dans cet article, nous examinerons quelques points supplémentaires, notamment les sujets suivants :

À travers ces sujets, j'essaierai d'expliquer cet indicateur de manière à en permettre une meilleure compréhension. Ces informations devraient permettre d'élaborer un meilleur plan ou une meilleure stratégie de trading, susceptible de générer de meilleurs résultats. Ainsi, avec la définition des Enveloppes, je vais partager avec vous plus de détails sur le concept de l'indicateur Enveloppes. Nous allons voir son calcul pour une meilleure compréhension du concept. Ensuite, nous essaierons de développer des stratégies qui amélioreront nos résultats de trading.

Dans la partie Stratégie des Enveloppes, je partagerai avec vous quelques stratégies de base simples qui peuvent être utilisées en notre faveur. Ils serviront d’exemples sur la façon dont nous pouvons l'utiliser. Cela peut également être un point de départ vers d’autres stratégies pour obtenir de meilleurs résultats. Ensuite, dans la partie 'Plan de la stratégie de trading des Enveloppes', que je considère comme un sujet très intéressant, je partagerai avec vous un plan pour créer un système de trading utilisant les stratégies de l'indicateur des Enveloppes. Plus tard, dans la partie "Système de trading des Enveloppes", je vous expliquerai comment concevoir un système de trading basé sur l'indicateur des Enveloppes dans le langage MQL5. Il pourra ensuite être utilisé dans MetaTrader 5.

J'espère que cet article vous sera utile et que vous y trouverez des éléments qui vous aideront à développer votre propre système de trading ou à améliorer vos résultats.

Commençons maintenant notre étude de l'indicateur Enveloppes afin de voir comment il peut être utilisé dans notre trading.

Définition des enveloppes

L'indicateur Enveloppes est l'une des méthodes de trading des bandes. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe de nombreuses méthodes de trading des bandes comme les Bandes de Bollinger, les canaux, les enveloppes et autres.

En termes simples, nous pouvons dire que les enveloppes sont deux courbes qui entourent la moyenne mobile d'un certain pourcentage et qui entourent normalement les prix. Ces enveloppes peuvent être utilisées pour filtrer les mouvements de tendance et pour trader pendant les phases latérales.

Parfois, au cours des tendances, nous sommes confrontés à des mouvements dans la direction opposée, tels que de fausses ruptures ou des dents de scie. Ces mouvements peuvent générer de faux signaux, après quoi la situation revient à son scénario inverse. Par exemple, si les prix traversent la moyenne mobile vers le haut, cela sert de signal pour un mouvement à la hausse. Puis ils se retournent et croisent la moyenne mobile vers le bas, c'est-à-dire à l'opposé du croisement à la hausse précédent. Pour en savoir plus sur les moyennes mobiles, sur la façon de les utiliser et de créer un système de trading basé sur les moyennes, vous pouvez lire mon article précédent : Apprendre à concevoir différents systèmes de moyennes mobiles

Dans la figure ci-dessus, après que le prix ait franchi la moyenne mobile vers le bas, il se retourne et repart à la hausse.

Parfois aussi, nous avons des mouvements latéraux. Il y a alors un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Il n'y a pas de tendance évidente et nous devons profiter de ce mouvement.

Dans ce cas, l'indicateur Enveloppes peut nous être utile en servant de filtre pour les mouvements. Si le prix franchit la moyenne mobile à la hausse, nous attendons alors qu’il passe au-dessus de la bande supérieure de l'indicateur Enveloppes.





Comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessus, pour le même mouvement des prix mentionné précédemment, le prix a franchi la moyenne mobile à la hausse mais n'a pas franchi la bande supérieure de l'indicateur Enveloppes. Nous ne pouvons donc pas agir en fonction de ce croisement, mais seulement après avoir constaté que les prix sont repartis à la baisse.

Je dois mentionner ici quelque chose d'intéressant du point de vue de l'analyse technique : l’analyse technique comporte de nombreuses méthodes et stratégies qui peuvent être combinées de manière à générer de meilleurs résultats.

Comme je l'ai mentionné précédemment, les enveloppes sont deux bandes entourant les prix. Les bandes plus larges offrent une probabilité plus faible d'être touchées ;les bandes étroites offrent une probabilité plus élevée d'être touchées.

Voyons maintenant comment calculer l'indicateur Enveloppes Les enveloppes sont fixées à un certain pourcentage de la moyenne mobile. Ce pourcentage dépend de l'action du prix, de la période et de la stratégie de l'utilisateur.

Pour calculer les enveloppes :

Calculez la Moyenne Mobile Le % des enveloppes = Moyenne Mobile * %. Bande supérieure des Enveloppes = Moyenne Mobile + Le % déterminé de la Moyenne Mobile Bande inférieure des Enveloppes = Moyenne Mobile - Le % déterminé de la Moyenne Mobile

Voyons un exemple sur la manière de procéder.

Si nous disposons des données suivantes des prix sur 14 jours :

Calcul de la Moyenne Mobile (ici nous calculons une Moyenne Mobile Simple, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de moyenne mobile - certaines d'entre elles sont décrites en détail dans mon article précédent : Apprendre à concevoir différents systèmes de moyennes mobiles

Calculer le % d'Enveloppes selon vos préférences

Calculer la bande supérieure des Enveloppes

Calculer la bande inférieure des Enveloppes

Ce calcul sera effectué à chaque tick, puis les valeurs de la bande supérieure seront tracées au-dessus des prix, et les valeurs de la bande inférieure seront tracées en dessous des prix.

Aujourd'hui, nous n'avons plus à le faire manuellement. Il est calculé et intégré dans la plateforme. Nous n’avons qu’à le choisir. et il sera tracé sur notre graphique. Les images suivantes montrent comment faire :













La figure ci-dessus montre les paramètres des Enveloppes :

Pour déterminer la période de la moyenne mobile. % d'enveloppes. Type de prix (clôture, prix médian, prix typique, etc.) Valeur de décalage pour les Enveloppes sur le graphique. Type de Moyenne Mobile. Couleur de la bande supérieure des Enveloppes. Style de la ligne de la bande supérieure des Enveloppes. Couleur de la bande inférieure des Enveloppes. Style de la ligne de la bande inférieure des Enveloppes.

Après avoir défini tous les paramètres, l'indicateur apparaîtra sur le graphique, comme le montre l'image suivante :









Stratégie d'enveloppes

Dans cette partie, je vais partager avec vous certaines des stratégies basées sur les Enveloppes. Ces stratégies sont utilisées en fonction des conditions ou de la direction du marché.

Comme nous le savons tous, il existe plusieurs tendances sur le marché : une tendance à la hausse, une tendance à la baisse et des directions latérales (aucune tendance). En fonction de la direction du marché, nous utiliserons une stratégie spécifique qui nous permettra de profiter de ce mouvement.

Il est possible de combiner les Enveloppes avec d'autres outils et de créer une stratégie basée sur cette combinaison. Les résultats d'une telle utilisation combinée peuvent être meilleurs que l'utilisation d'un seul outil. Vous pouvez donc combiner l'indicateur Enveloppes avec un autre outil, comme un modèle des prix. Prenez par exemple un signal de l'indicateur Enveloppes et prenez un autre signal ou un signal de confirmation d'un modèle de prix. En option, il est possible d'utiliser un autre indicateur d'analyse technique. Je pense qu'il s'agit d'une merveilleuse approche en analyse technique, consistant à combiner plusieurs concepts de manière à obtenir de meilleurs résultats et à améliorer vos décisions.

En fonction de cela, nous diviserons nos stratégies en stratégies pouvant être utilisées pendant un mouvement de tendance et d'autres pouvant être utilisées pendant des mouvements latéraux.

Stratégie 1 : Tendance haussière

Pendant les marchés en tendance haussière, les prix évoluent dans le sens de la hausse, avec des creux moins hauts et des sommets plus élevés. Maintenant, nous devons voir comment les prix et l'indicateur Enveloppes vont se comporter pendant une tendance à la hausse.

Comme cet indicateur est un pourcentage de la Moyenne Mobile, qui est elle-même une moyenne pour une période de prix, les prix se déplaceront au-dessus de la bande supérieure de l'indicateur Enveloppes pendant une tendance haussière. Donc, notre stratégie ici dans une tendance à la hausse sera la suivante :

Le signal d'achat sera donné lorsque les prix franchiront la bande supérieure des Enveloppes à la hausse. Puis, nous prendrons nos bénéfices lorsque les prix franchiront la bande inférieure des Enveloppes à la baisse.

Prix > bande supérieure = achat

Prix < Bande inférieure = prise de profit

Stratégie 2 : Tendance baissière

Pendant les marchés en tendance baissière, les prix évoluent dans le sens de la baisse, avec des sommets moins hauts et des creux plus bas. Maintenant, nous devons savoir comment les prix et l'indicateur Enveloppes vont se comporter pendant une tendance baissière.

Au cours d'une tendance baissière, les prix se déplaceront sous la bande inférieure de l'indicateur Enveloppes. Donc, notre stratégie pendant une tendance baissière sera la suivante :

Le signal de vente à découvert sera donné lorsque les prix franchiront la bande inférieure des Enveloppes vers le bas. Puis nous prendrons nos bénéfices lorsque les prix franchiront la bande supérieure de l'indicateur des Enveloppes vers le haut.

Prix < Bande inférieure = court

Prix > bande supérieure = prise de profit

Stratégie 3 : Mouvement latéral :

Pendant les mouvements latéraux, les prix évoluent en formations latérales, avec les mêmes hauts et les mêmes bas. Ou alors il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, sans que l’une ou l’autre partie ne contrôle le marche. C’est la forme la plus simple, les prix allant entre deux niveaux. Il montre un équilibre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres formes de mouvement latéral, mais il est bon de savoir que le mouvement latéral est un mouvement ou une forme quelconque, sans que ce soit une tendance haussière ou baissière. Maintenant, nous devons savoir comment les prix et l'indicateur Enveloppes vont se comporter pendant les mouvement latéraux.

En cas de mouvement latéral, les prix évoluent entre la bande inférieure et la bande supérieure de l'indicateur Enveloppes. Donc, notre stratégie ici pendant les mouvements latéraux sera la suivante :

Le signal d'achat sera donné lorsque les prix toucheront la bande inférieure des Enveloppes. Puis nous prendrons nos bénéfices lorsque les prix toucheront la bande supérieure des Enveloppes. Le signal de vente à découvert sera donné lorsque les prix toucheront la bande supérieure des Enveloppes. Puis nous prendrons nos bénéfices lorsque les prix toucheront la bande inférieure des Enveloppes.

Prix sur bande inférieure = achat

Prix sur bande supérieure = prise de profit

Prix sur bande supérieure = court

Prix sur bande inférieure = prise de profit

Veuillez noter que ces stratégies ne sont fournies ici que pour vous aider à comprendre comment l'indicateur peut être utilisé. Il convient de les améliorer et de les développer pour qu'elles puissent être utilisées correctement. Veillez à toujours tester de manière approfondie toutes les stratégies que vous lisez ou apprenez. Ne les utilisez jamais sans les tester et vérifier leurs résultats, surtout si elles ont été conçues à des fins éducatives.





Schéma du système de stratégies de trading des Enveloppes

Dans cette partie, nous allons concevoir les stratégies dont nous avons parlé comme un plan pour déterminer ce que nous voulons faire exactement et ce que nous voulons que le programme fasse. C’est parti.

Stratégie 1 : Tendance haussière

Prix > bande supérieure = achat



Prix < Bande inférieure = prise de profit

Le plan de cette stratégie sera donc le suivant :





Stratégie 2 : Tendance baissière :

Prix < Bande inférieure = court



Prix > bande supérieure = prise de profit

Le plan de cette stratégie sera donc le suivant :

Stratégie 3 : Mouvement latéral :

Prix sur bande inférieure = achat



Prix sur bande supérieure = prise de profit

Prix sur bande supérieure = court



Prix sur bande inférieure = prise de profit

Le plan de cette stratégie sera donc le suivant :









Système de trading des Enveloppes

Dans cette partie, je vais partager avec vous comment coder ces stratégies en utilisant MQL5, sous la forme de programmes EA (Expert Advisors). Cela peut vous aider à améliorer votre trading et à identifier les signaux automatiquement et facilement. Voici maintenant comment coder un EA Enveloppes de base et spécifier à notre programme de commenter les valeurs supérieures et inférieures de l'indicateur Enveloppes sur le graphique.

Concevons un programme qui nous permettra de voir les valeurs des bandes supérieures et inférieures des Enveloppes sous forme de commentaires sur le graphique :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()), PriceInfo); double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; int EnvelopesIdentify = iEnvelopes ( _Symbol , _Period , 14 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0.100 ); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 0 , 0 , 1 ,UpperBandArray); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 1 , 0 , 1 ,LowerBandArray); double UpperBandValue= NormalizeDouble (UpperBandArray[ 0 ], 6 ); double LowerBandValue= NormalizeDouble (LowerBandArray[ 0 ], 6 ); Comment ( "Envelopes Upper Band =" ,UpperBandValue, "

" "Envelopes Lower Band =" ,LowerBandValue, "

" ); }

Le code dans MetaTrader 5 peut être exécuté comme indiqué dans les images suivantes :

Glissez et déposez le fichier sur le graphique ou double-cliquez sur le fichier, le code sera exécuté et la fenêtre suivante s'ouvrira :

Après cela, le programme apparaîtra sur le graphique :



Après l'exécution du code dans le terminal de trading MetaTrader 5, nous verrons le graphique suivant et les signaux sur celui-ci :





Nous avons les deux bandes de l'indicateur Enveloppes - la bande inférieure et la bande supérieure - et nous pouvons voir leurs valeurs sur le graphique.

Maintenant, nous allons coder nos trois stratégies mentionnées. La première stratégie concerne l'achat et la prise de profit pendant la tendance haussière, la deuxième stratégie concerne la vente et la prise de profit pendant la tendance baissière. La troisième stratégie concerne les tendances latérales et l'achat sur la bande inférieure et la prise de profit sur la bande supérieure, puis la vente sur la bande supérieure et la prise de profit sur la bande inférieure.

Stratégie 1 : Tendance haussière :

Prix > bande supérieure = achat



Prix < Bande inférieure = prise de profit

Le code suivant sert à concevoir le programme pour exécuter cette stratégie :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()), PriceInfo); double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; int EnvelopesIdentify = iEnvelopes ( _Symbol , _Period , 14 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0.100 ); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 0 , 0 , 1 ,UpperBandArray); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 1 , 0 , 1 ,LowerBandArray); double UpperBandValue= NormalizeDouble (UpperBandArray[ 0 ], 6 ); double LowerBandValue= NormalizeDouble (LowerBandArray[ 0 ], 6 ); if (PriceInfo[ 0 ].close > UpperBandValue) Comment ( "Envelopes Buy Signal" ); if (PriceInfo[ 0 ].close < LowerBandValue) Comment ( "Envelopes Take Profit or Stop Loss" ); }

Le code de MetaTrader peut être exécuté comme indiqué dans les images suivantes :





Glissez et déposez le fichier sur le graphique ou double-cliquez sur le fichier, le code sera exécuté et la fenêtre suivante s'ouvrira :

Ensuite, le programme est attaché au graphique :



Après l'exécution du code dans le terminal de trading MetaTrader 5, nous verrons le graphique suivant et les signaux sur celui-ci :

Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal d'achat lorsque les prix passent au-dessus de la bande supérieure pendant la tendance haussière.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de prise de profit lorsque les prix passent sous la bande inférieure.

Stratégie 2 : Tendance baissière

Prix < Bande inférieure = court



Prix > bande supérieure = prise de profit

Le code suivant sert à concevoir le programme pour exécuter cette stratégie :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()), PriceInfo); double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; int EnvelopesIdentify = iEnvelopes ( _Symbol , _Period , 14 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0.100 ); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 0 , 0 , 1 ,UpperBandArray); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 1 , 0 , 1 ,LowerBandArray); double UpperBandValue= NormalizeDouble (UpperBandArray[ 0 ], 6 ); double LowerBandValue= NormalizeDouble (LowerBandArray[ 0 ], 6 ); if (PriceInfo[ 0 ].close < LowerBandValue) Comment ( "Envelopes Short Signal" ); if (PriceInfo[ 0 ].close > UpperBandValue) Comment ( "Envelopes Take Profit or Stop Loss" ); }

Nous pouvons exécuter le code depuis MetaTrader 5 comme nous pouvons le voir dans les images suivantes :





Vous pouvez glisser et déposer le fichier sur le graphique ou double cliquer sur le fichier, le code sera alors exécuté et la fenêtre suivante sera ouverte.

Le programme sera alors attaché au graphique :



Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de vente lorsque les prix passent en dessous de la bande inférieure pendant une tendance baissière.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de prise de profit lorsque les prix passent au-dessus de la bande supérieure pendant la tendance baissière.

Stratégie 3 : Latéral

Prix sur bande inférieure = achat

Prix sur bande supérieure = prise de profit

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()), PriceInfo); double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; int EnvelopesIdentify = iEnvelopes ( _Symbol , _Period , 14 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0.150 ); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 0 , 0 , 1 ,UpperBandArray); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 1 , 0 , 1 ,LowerBandArray); double UpperBandValue= NormalizeDouble (UpperBandArray[ 0 ], 6 ); double LowerBandValue= NormalizeDouble (LowerBandArray[ 0 ], 6 ); if (PriceInfo[ 0 ].close <= LowerBandValue) Comment ( "Envelopes Buy Signal" ); if (PriceInfo[ 0 ].close >= UpperBandValue) Comment ( "Envelopes Take Profit" ); if (PriceInfo[ 0 ].close > LowerBandValue && PriceInfo[ 0 ].close < UpperBandValue) Comment ( "No Signal" ); }

Le code suivant sert à concevoir le programme pour exécuter cette stratégie :Le code dans MetaTrader 5 peut être exécuté comme indiqué dans les images suivantes :





Glissez et déposez le fichier sur le graphique ou double-cliquez sur le fichier, le code sera exécuté et la fenêtre suivante s'ouvrira :

Après cela, le programme apparaîtra sur le graphique :



Après l'exécution du code dans le terminal de trading MetaTrader 5, nous verrons le graphique suivant et les signaux sur celui-ci :

Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal d'achat lorsque les prix touchent la bande inférieure lors des mouvements latéraux.





Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de prise de profit lorsque les prix touchent la bande supérieure lors de mouvements latéraux.

Prix sur bande supérieure = court

Prix sur bande inférieure = prise de profit

Le code suivant sert à concevoir le programme pour exécuter cette stratégie :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries (PriceInfo, true ); int Data = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , Bars ( Symbol (), Period ()), PriceInfo); double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; int EnvelopesIdentify = iEnvelopes ( _Symbol , _Period , 14 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0.150 ); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 0 , 0 , 1 ,UpperBandArray); CopyBuffer (EnvelopesIdentify, 1 , 0 , 1 ,LowerBandArray); double UpperBandValue= NormalizeDouble (UpperBandArray[ 0 ], 6 ); double LowerBandValue= NormalizeDouble (LowerBandArray[ 0 ], 6 ); if (PriceInfo[ 0 ].close >= UpperBandValue) Comment ( "Envelopes Short Signal" ); if (PriceInfo[ 0 ].close <= LowerBandValue) Comment ( "Envelopes Take Profit" ); if (PriceInfo[ 0 ].close > LowerBandValue && PriceInfo[ 0 ].close < UpperBandValue) Comment ( "No Signal" ); }

Le code dans MetaTrader 5 peut être exécuté comme indiqué dans les images suivantes :





Glissez et déposez le fichier sur le graphique ou double-cliquez sur le fichier, le code sera exécuté et la fenêtre suivante s'ouvrira :

Après cela, le programme apparaîtra sur le graphique :



Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme ne nous donne aucun signal lorsque les prix se déplacent entre la bande supérieure et la bande inférieure pendant un mouvement latéral.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de vente à découvert lorsque les prix touchent la bande supérieure lors des mouvements latéraux.





Comme nous pouvons le voir sur le graphique précédent, le programme nous donne un signal de prise de profit lorsque les prix touchent la bande inférieure lors de mouvements latéraux.





Conclusion

Dans cet article, nous avons examiné le concept de trading de bandes par le biais de l'indicateur Enveloppes. Nous avons également examiné les avantages du trading sur les bandes et les façons dont l'indicateur Enveloppes peut être utilisé pendant les tendances et les mouvements latéraux.

Nous avons également vu comment l'indicateur des Enveloppes est calculé. Et il est toujours bon de comprendre l'intérieur de ce que nous utilisons. Les enveloppes sont l'un des indicateurs qui peuvent nous donner de nouveaux aperçus et des idées sur la façon dont nous pouvons améliorer nos résultats de trading et nos décisions.

Nous avons également envisagé une stratégie simple, permettant d'utiliser l'indicateur dans différentes conditions de marché : marché en tendance haussière et en tendance baissière ou latérale. Nous avons également vu comment concevoir un plan de système de trading pour nous aider à comprendre et permettre de coder ces stratégies facilement.

L'article présente également le code en langage MQL5, lié à la mise en œuvre des stratégies basées sur les enveloppes. Enfin, je veux à nouveau mentionner que l'objectif principal de cet article est d'apprendre comment la programmation peut nous être utile dans le trading et comment elle peut nous aider à trader facilement et efficacement.

Je vous recommande d'écrire vos propres codes et de les exécuter afin d'améliorer votre compréhension du sujet. J'espère que vous avez trouvé cet article utile, et que vous en ferez bon usage.



