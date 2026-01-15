SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Trading
Siu Cheung Colin Tsui

Gold Trading

Siu Cheung Colin Tsui
0 comentarios
0 / 0 USD
incremento desde 2026 2%
Tickmill-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.37 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.37 USD (87 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (3.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
31 minutos
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
31 segundos
Factor de Recuperación:
29.64
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
30.64
Beneficio Esperado:
3.37 USD
Beneficio medio:
3.37 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
0.11 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.37 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 982
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
otros 19...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.15 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada