Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.37 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.37 USD (87 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (3.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
31 minutos
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
31 segundos
Factor de Recuperación:
29.64
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
30.64
Beneficio Esperado:
3.37 USD
Beneficio medio:
3.37 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
0.11 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Reducción
- Reducción
Mejor transacción: +3.37 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.35 × 982
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
