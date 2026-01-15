시그널섹션
Siu Cheung Colin Tsui

Gold Trading

Siu Cheung Colin Tsui
0 리뷰
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 2%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1
이익 거래:
1 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
3.37 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
3.37 USD (87 pips)
총 손실:
-0.11 USD
연속 최대 이익:
1 (3.37 USD)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
31 초
회복 요인:
29.64
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
1 (100.00%)
수익 요인:
30.64
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
3.37 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
0.11 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.37 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +3.37 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 982
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 더...
리뷰 없음
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
