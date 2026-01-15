- 자본
- 축소
트레이드:
1
이익 거래:
1 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
3.37 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
3.37 USD (87 pips)
총 손실:
-0.11 USD
연속 최대 이익:
1 (3.37 USD)
연속 최대 이익:
3.37 USD (1)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
31 초
회복 요인:
29.64
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
1 (100.00%)
수익 요인:
30.64
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
3.37 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
0.11 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.35 × 982
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
