Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
4 (44.44%)
Transacciones Irrentables:
5 (55.56%)
Mejor transacción:
46.29 USD
Peor transacción:
-39.11 USD
Beneficio Bruto:
113.77 USD (11 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-81.34 USD (8 131 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (113.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
50.03%
Carga máxima del depósito:
10.11%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
9 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
3.60 USD
Beneficio medio:
28.44 USD
Pérdidas medias:
-16.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-81.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.34 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
81.34 USD (8.23%)
Reducción relativa:
De balance:
8.23% (81.34 USD)
De fondos:
9.61% (88.50 USD)
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD
9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD
32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD
3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
No hay comentarios
