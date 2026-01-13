El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.40 × 25 FBSTradestone-Real 1.53 × 36 Alpari-MT5 1.58 × 19 FPMarketsLLC-Live 1.75 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 1.79 × 170 CapitalPointTrading-MT5-4 2.00 × 37 Exness-MT5Real5 2.91 × 11 Exness-MT5Real31 3.18 × 57 ICTrading-MT5-4 3.27 × 33 Tickmill-Live 5.35 × 17