Jia Ming Wang

Magicboy1319

Jia Ming Wang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
4.24 USD
Peor transacción:
-2.68 USD
Beneficio Bruto:
9.92 USD (801 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.68 USD (268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (5.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.01 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
63.39%
Carga máxima del depósito:
20.10%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
2.70
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
3.70
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
0.90 USD
Pérdidas medias:
-2.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.68 USD (1)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.68 USD (0.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.38% (2.68 USD)
De fondos:
2.67% (18.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 440
EURCAD 93
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.24 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5987
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 198
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.83 × 112
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
otros 63...
XAUUSD

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

No hay comentarios
2026.01.12 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
