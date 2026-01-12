- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
4.24 USD
최악의 거래:
-2.68 USD
총 수익:
9.92 USD (801 pips)
총 손실:
-2.68 USD (268 pips)
연속 최대 이익:
9 (5.01 USD)
연속 최대 이익:
5.01 USD (9)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
70.65%
최대 입금량:
20.10%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
6 (50.00%)
숏(주식차입매도):
6 (50.00%)
수익 요인:
3.70
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
0.90 USD
평균 손실:
-2.68 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.68 USD)
연속 최대 손실:
-2.68 USD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.68 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.38% (2.68 USD)
자본금별:
2.67% (18.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|440
|EURCAD
|93
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.24 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5.01 USD
연속 최대 손실: -2.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5987
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 198
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.83 × 112
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
XAUUSD
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
AUDUSD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
1
100%
12
91%
71%
3.70
0.60
USD
USD
3%
1:100