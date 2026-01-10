SeñalesSecciones
Chuan Li

Teacher Li

Chuan Li
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
7 (26.92%)
Transacciones Irrentables:
19 (73.08%)
Mejor transacción:
45.52 USD
Peor transacción:
-3.28 USD
Beneficio Bruto:
102.34 USD (103 926 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.78 USD (49 940 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (61.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.54%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
11.58
Transacciones Largas:
13 (50.00%)
Transacciones Cortas:
13 (50.00%)
Factor de Beneficio:
3.68
Beneficio Esperado:
2.87 USD
Beneficio medio:
14.62 USD
Pérdidas medias:
-1.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.44 USD (2)
Crecimiento al mes:
34.66%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.29 USD
Máxima:
6.44 USD (2.30%)
Reducción relativa:
De balance:
2.16% (6.32 USD)
De fondos:
0.89% (2.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 14
BTCUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 77
BTCUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 77K
BTCUSDm -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.52 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +61.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This strategy is primarily designed to quickly follow the trend of the gold market. It operates automatically through an EA, capturing significant price fluctuations to profit from the price swings.
No hay comentarios
2026.01.12 01:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.10 09:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.10 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
