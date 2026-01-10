SignauxSections
Chuan Li

Teacher Li

Chuan Li
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2026 38%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
7 (29.16%)
Perte trades:
17 (70.83%)
Meilleure transaction:
45.52 USD
Pire transaction:
-3.28 USD
Bénéfice brut:
102.34 USD (103 926 pips)
Perte brute:
-21.46 USD (43 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (61.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.54%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
12.56
Longs trades:
12 (50.00%)
Courts trades:
12 (50.00%)
Facteur de profit:
4.77
Rendement attendu:
3.37 USD
Bénéfice moyen:
14.62 USD
Perte moyenne:
-1.26 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.61%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.29 USD
Maximal:
6.44 USD (2.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (6.32 USD)
Par fonds propres:
0.89% (2.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 12
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm -2
XAUUSDm 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm -23K
XAUUSDm 83K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.52 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +61.19 USD
Perte consécutive maximale: -1.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This strategy is primarily designed to quickly follow the trend of the gold market. It operates automatically through an EA, capturing significant price fluctuations to profit from the price swings.
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.10 09:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.10 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Teacher Li
100 USD par mois
38%
0
0
USD
295
USD
2
45%
24
29%
100%
4.76
3.37
USD
2%
1:200
