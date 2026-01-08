- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
13 (54.16%)
Transacciones Irrentables:
11 (45.83%)
Mejor transacción:
12.44 USD
Peor transacción:
-13.08 USD
Beneficio Bruto:
56.72 USD (50 479 pips)
Pérdidas Brutas:
-74.41 USD (74 392 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (12.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
10.18%
Carga máxima del depósito:
2.29%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
15 (62.50%)
Transacciones Cortas:
9 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.76
Beneficio Esperado:
-0.74 USD
Beneficio medio:
4.36 USD
Pérdidas medias:
-6.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-31.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
-0.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.86 USD
Máxima:
44.81 USD (1.12%)
Reducción relativa:
De balance:
1.12% (44.81 USD)
De fondos:
2.33% (93.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +12.44 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +12.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
otros 374...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
44 USD al mes
-0%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
1
0%
24
54%
10%
0.76
-0.74
USD
USD
2%
1:500