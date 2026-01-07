SeñalesSecciones
Indra Ali

XYZ

Indra Ali
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 3%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.57 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
34.48 USD (42 775 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (34.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.48 USD (10)
Ratio de Sharpe:
1.99
Actividad comercial:
61.63%
Carga máxima del depósito:
5.97%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
7 (70.00%)
Transacciones Cortas:
3 (30.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
3.45 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
8.25% (83.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 25
BTCUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 42K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.57 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +34.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
otros 61...
No hay comentarios
2026.01.13 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 06:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
