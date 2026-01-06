- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
14.80 EUR
Peor transacción:
-24.20 EUR
Beneficio Bruto:
43.63 EUR (2 562 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.76 EUR (1 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (43.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
43.63 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
1.18%
Carga máxima del depósito:
6.89%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
8 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
2.36 EUR
Beneficio medio:
6.23 EUR
Pérdidas medias:
-24.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-24.20 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.20 EUR (1)
Crecimiento al mes:
9.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 EUR
Máxima:
24.20 EUR (9.57%)
Reducción relativa:
De balance:
9.60% (24.27 EUR)
De fondos:
6.19% (15.66 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.80 EUR
Peor transacción: -24 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +43.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -24.20 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 95...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
English:
SIGNAL SETTINGS: All parameters are set to default values. The only modified option is "Use Fixed Lot: FALSE" to enable automatic lot sizing based on your account balance.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/161171
VPS | https://app.tradingvps.io/index.php?m=refer&id=241381
ICMARKETS BROKER | https://icmarkets.com/?camp=16912
⚠️ DISCLAIMER: Past performance is not indicative of future results. Trading forex and gold involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. You should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite before trading. Only invest money you can afford to lose. The signal provider is not responsible for any losses incurred.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
1
190
USD
USD
229
EUR
EUR
1
100%
8
87%
1%
1.76
2.36
EUR
EUR
10%
1:500