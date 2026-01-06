- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
27.67 USD
Peor transacción:
-34.57 USD
Beneficio Bruto:
76.56 USD (4 704 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.26 USD (2 974 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (17.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
37.14%
Carga máxima del depósito:
38.96%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
5 (50.00%)
Transacciones Cortas:
5 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
2.13 USD
Beneficio medio:
10.94 USD
Pérdidas medias:
-18.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-34.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.57 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.37 USD
Máxima:
34.57 USD (24.35%)
Reducción relativa:
De balance:
24.67% (35.30 USD)
De fondos:
17.95% (20.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AMarkets-Real
|0.42 × 52
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.07 × 14
