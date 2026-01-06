- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
27.67 USD
최악의 거래:
-34.57 USD
총 수익:
76.56 USD (4 704 pips)
총 손실:
-55.26 USD (2 974 pips)
연속 최대 이익:
3 (17.46 USD)
연속 최대 이익:
30.70 USD (2)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
42.92%
최대 입금량:
38.96%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
5 (50.00%)
숏(주식차입매도):
5 (50.00%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
2.13 USD
평균 이익:
10.94 USD
평균 손실:
-18.42 USD
연속 최대 손실:
1 (-34.57 USD)
연속 최대 손실:
-34.57 USD (1)
월별 성장률:
23.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.37 USD
최대한의:
34.57 USD (24.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.67% (35.30 USD)
자본금별:
17.95% (20.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
