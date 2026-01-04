- Incremento
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
115 (81.56%)
Transacciones Irrentables:
26 (18.44%)
Mejor transacción:
17.13 USD
Peor transacción:
-12.00 USD
Beneficio Bruto:
232.34 USD (228 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-83.01 USD (73 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (36.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.14 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
8.56%
Carga máxima del depósito:
54.76%
Último trade:
58 minutos
Trades a la semana:
141
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
12.44
Transacciones Largas:
120 (85.11%)
Transacciones Cortas:
21 (14.89%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-3.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-7.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
29.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.45 USD
Máxima:
12.00 USD (2.22%)
Reducción relativa:
De balance:
2.22% (12.00 USD)
De fondos:
3.26% (19.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|149
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|155K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.13 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +36.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
30%
1
690
USD
USD
650
USD
USD
1
0%
141
81%
9%
2.79
1.06
USD
USD
3%
1:200