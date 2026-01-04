- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
49 (84.48%)
손실 거래:
9 (15.52%)
최고의 거래:
5.99 USD
최악의 거래:
-12.00 USD
총 수익:
111.56 USD (107 980 pips)
총 손실:
-52.53 USD (42 998 pips)
연속 최대 이익:
16 (24.35 USD)
연속 최대 이익:
31.62 USD (12)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
8.56%
최대 입금량:
12.89%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
4.92
롱(주식매수):
44 (75.86%)
숏(주식차입매도):
14 (24.14%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
1.02 USD
평균 이익:
2.28 USD
평균 손실:
-5.84 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.44 USD)
연속 최대 손실:
-12.00 USD (1)
월별 성장률:
11.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.45 USD
최대한의:
12.00 USD (2.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.22% (12.00 USD)
자본금별:
1.76% (9.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.99 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +24.35 USD
연속 최대 손실: -6.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|51.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
559
USD
USD
1
0%
58
84%
9%
2.12
1.02
USD
USD
2%
1:200