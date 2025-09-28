- Panorámica
JPEM: JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
El tipo de cambio de JPEM de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.46, mientras que el máximo ha alcanzado 58.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
What is JPEM stock price today?
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) stock is priced at 58.56 today. It trades within 0.48%, yesterday's close was 58.28, and trading volume reached 23.
Does JPEM stock pay dividends?
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF is currently valued at 58.56. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.81% and USD.
How to buy JPEM stock?
You can buy JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) shares at the current price of 58.56. Orders are usually placed near 58.56 or 58.86, while 23 and 0.09% show market activity.
How to invest into JPEM stock?
Investing in JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF involves considering the yearly range 48.00 - 60.11 and current price 58.56. Many compare 1.95% and 10.93% before placing orders at 58.56 or 58.86.
What are JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF stock highest prices?
The highest price of JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) in the past year was 60.11. Within 48.00 - 60.11, the stock fluctuated notably, and comparing with 58.28 helps spot resistance levels.
What are JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF stock lowest prices?
The lowest price of JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) over the year was 48.00. Comparing it with the current 58.56 and 48.00 - 60.11 shows potential long-term entry points.
When did JPEM stock split?
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 58.28, and 3.81% after corporate actions.
- Cierres anteriores
- 58.28
- Open
- 58.51
- Bid
- 58.56
- Ask
- 58.86
- Low
- 58.46
- High
- 58.58
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 1.95%
- Cambio a 6 meses
- 10.93%
- Cambio anual
- 3.81%