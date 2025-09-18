Divisas / FACT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FACT: Freedom Acquisition I Corp. Cl A
10.29 USD 0.01 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FACT de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.29, mientras que el máximo ha alcanzado 10.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freedom Acquisition I Corp. Cl A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para FACT
Crypto Market Barometer
Thomas Bradley Butler
Crypto Market Barometer es una versión cripto especial de Market Barometer: https: //www.mql5.com/en/market/product/127467 y es un código de trucos para el comercio de criptomonedas, actúa como un "barómetro" para el sentimiento del mercado a través de varios pares, mostrando sus cambios. Usted puede decir de inmediato lo que el comercio. Puede negociar tendencias o retrocesos. Crypto Market Barometer es una poderosa herramienta diseñada para rastrear y visualizar los cambios porcentuales a tra
Market Barometer MT5
Thomas Bradley Butler
Market Barometer es un código de trucos para operar, actúa como un "barómetro" del sentimiento del mercado en varios pares, mostrando sus cambios. Puede saber de inmediato qué operar. Puede operar tendencias o retrocesos . Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/127406 Market Barometer es una poderosa herramienta diseñada para rastrear y visualizar los cambios porcentuales a través de múltiples pares de divisas. Mediante el análisis de los cambios de precios de diferentes pares de d
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Los índices Boom y Crash son índices sintéticos de Deriv programados para reflejar las subidas y bajadas de los mercados monetarios reales. En otras palabras, se comportan específicamente como un mercado financiero alcista (boom) o bajista (crash). ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Boom and crash AI desarrollado para seguir la tendencia del mercado, Este EA se crea para el comer
Parabolic
Optimizar para el marco de tiempo y el activo antes de la prueba de espalda y el uso, el uso del último año o mensual para los parámetros. XAU/USD 1 HR recomendado. Parabolic funciona en cualquier activo o marco de tiempo. Este EA utiliza sar parabólico como la señal. Porcentaje de margen se utiliza para las entradas. Así que para bajo riesgo sería 1% de margen y para riesgo medio sería 5-10% y alto riesgo sería por encima de estas cantidades. También teniendo en cuenta el marco de tiempo más pe
New Age Bot
Optimizado desde 2004 hasta 2022. Optimizar más después de esta fecha, usar mensual o anual. Los expertos necesitan optimizarse a medida que los mercados desarrollan nuevos rangos. New Age Bot opera XAU/USD en gráficos de 5 minutos. Entrada - Las bandas de Bollinger y las inversiones de tendencia se utilizan para las entradas. Stops - Trailing stops se utilizan con ATR. Dinero - lotes Período de la banda de Bollinger - 20 Periodo MA - 100 Desviación - 2.0 Símbolo para la construcción - XAU/USD M
Euro King
Optimice el EA antes de probarlo y comprarlo. Euro King es para operar EUR/USD en marcos de tiempo de 15 min. Optimice para encontrar el mejor stop loss y take profit para su gestión de riesgo. Este EA no opera cientos de veces al día. En la prueba operó 100 veces en un año. Pruebe otros marcos de tiempo para ver si hay optimizaciones para diferentes resultados. El EA utiliza bandas de Bollinger, medias móviles y RSI para la lógica en la entrada y salidas. Martingales no se utilizan y todas las
Gold Pin Bar
OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. Gold Pin Bar trade XAU/USD en gráficos de 1HR utilizando medias móviles y pin bars. Los pin bars se utilizan para elegir las operaciones más probables que pueden ocurrir. El precio es empujado hacia arriba o hacia abajo formando el pin bar señalando quién tiene el control sobre el precio. Optimice para los mejores ajustes de stop loss y take profits y no se olvide de tener en cuenta los diferenciales y el deslizamiento en la optimización. . Todas las órdenes t
United States Stock Market Index US500
OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. El índice bursátil de Estados Unidos US500 opera en gráficos de 5 minutos. El EA utiliza RSI y Stochastics para las entradas y ATR para las salidas. El período de construcción fue de 2021-03-19 a 2022-08-18. Optimice continuamente para encontrar la mejor configuración y olvide tener en cuenta los diferenciales y el deslizamiento en la optimización . Continuamente optimizar la EA para encontrar la mejor configuración y no se olvide de tener en cuenta los difer
Rango diario
10.29 10.29
Rango anual
7.13 15.11
- Cierres anteriores
- 10.28
- Open
- 10.29
- Bid
- 10.29
- Ask
- 10.59
- Low
- 10.29
- High
- 10.29
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 2.59%
- Cambio anual
- -2.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B