Währungen / FACT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FACT: Freedom Acquisition I Corp. Cl A
10.29 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FACT hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.29 bis zu einem Hoch von 10.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freedom Acquisition I Corp. Cl A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für FACT
Crypto Market Barometer
Thomas Bradley Butler
Crypto Market Barometer ist eine spezielle Krypto-Version von Market Barometer: https: //www.mql5.com/en/market/product/127467 und ist ein Cheat-Code für den Handel mit Kryptos, es fungiert als "Barometer" für die Marktstimmung über verschiedene Paare und zeigt deren Veränderungen an. Sie können sofort erkennen, was Sie handeln sollten. Sie können auf Trends oder Umkehrungen setzen. Das Crypto Market Barometer ist ein leistungsstarkes Tool, das die prozentualen Veränderungen mehrerer Krypto-Paa
Market Barometer MT5
Thomas Bradley Butler
Market Barometer ist ein Cheat-Code für den Handel, der als "Barometer" für die Marktstimmung bei verschiedenen Paaren fungiert und deren Veränderungen anzeigt. Sie können sofort erkennen, worauf Sie setzen müssen: auf Trends oder Umkehrungen . MT4 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/127406 Market Barometer ist ein leistungsfähiges Tool, mit dem Sie die prozentualen Veränderungen mehrerer Währungspaare verfolgen und visualisieren können. Durch die Analyse der Preisveränderungen ver
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Boom- und Crash-Indizes sind synthetische Indizes von Deriv , die so programmiert sind, dass sie steigende und fallende reale Geldmärkte widerspiegeln. Mit anderen Worten: Sie verhalten sich genau wie ein steigender (Boom) oder fallender (Crash) Finanzmarkt. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Installationsanweisungen zu erhalten. Boom und Crash AI wurde entwickelt, um dem Markttrend zu folgen. Dieser EA wurde erstellt, u
Optimieren Sie den Zeitrahmen und den Vermögenswert vor dem Backtest und der Verwendung, verwenden Sie das letzte Jahr oder den Monat als Parameter. XAU/USD 1 HR empfohlen. Parabolic funktioniert bei jedem Vermögenswert oder Zeitrahmen. Dieser EA verwendet Parabolic Sar als Signal. Der Prozentsatz der Marge wird für den Einstieg verwendet. Für ein geringes Risiko wäre das 1% der Marge, für ein mittleres Risiko wären es 5-10% und ein hohes Risiko würde über diesen Beträgen liegen. Bei der Bewertu
New Age Bot
Optimiert von 2004 bis 2022. Optimieren Sie weiter nach diesem Datum, verwenden Sie monatlich oder jährlich. Experten müssen optimiert werden, wenn die Märkte neue Bereiche entwickeln. New Age Bot handelt mit XAU/USD auf 5-Minuten-Charts. Einstieg - Bollinger-Bänder und Trendumkehrungen werden für den Einstieg verwendet. Stops - Trailing Stops werden mit ATR verwendet. Geld - Lose Zeitraum der Bollinger-Bänder - 20 MA Zeitraum - 100 Abweichung - 2,0 Symbol für den Aufbau - XAU/USD Zeitrahmen für
Optimieren Sie den EA vor dem Test und dem Kauf. Euro King ist für den Handel mit EUR/USD auf 15 min Zeitrahmen. Optimieren Sie, um die besten Stop-Loss und Take-Profit für Ihr Risikomanagement zu finden. Dieser EA nicht Handel Hunderte von Zeiten pro Tag. Im Test handelte es 100 Mal in einem Jahr. Versuchen Sie andere Zeitrahmen, um zu sehen, ob es Optimierungen für unterschiedliche Ergebnisse. Der EA verwendet Bollinger-Bänder, gleitende Durchschnitte und RSI für die Logik beim Ein- und Aussti
Gold Pin Bar
OPTMIZE EA VOR BACKTEST UND VERWENDUNG. Gold Pin Bar Handel XAU/USD auf 1HR-Charts mit gleitenden Durchschnitten und Pin-Bars. Pin-Bars werden verwendet, um höhere wahrscheinliche Trades, die auftreten können, zu wählen. Der Preis wird nach oben oder unten gedrückt, die Bildung der Pin-Bar signalisiert, wer die Kontrolle über den Preis hat. Optimieren Sie die besten Einstellungen für Stop Loss und Take Profits und vergessen Sie nicht, Spreads und Slippage bei der Optimierung zu berücksichtigen.
United States Stock Market Index US500
OPTMIZE EA VOR BACKTEST UND VERWENDUNG. Der United States Stock Market Index US500 wird auf 5-Minuten-Charts gehandelt. Der EA verwendet RSI und Stochastics für Einstiege und ATR für Ausstiege. Der Erstellungszeitraum war vom 2021-03-19 bis 2022-08-18. Optimieren Sie den EA fortlaufend, um die besten Einstellungen zu finden und vergessen Sie nicht, Spreads und Slippage bei der Optimierung zu berücksichtigen . Der EA verwendet keine Martingale und hat einen Sl und Tp für jeden Trade mit einer fe
Tagesspanne
10.29 10.29
Jahresspanne
7.13 15.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.28
- Eröffnung
- 10.29
- Bid
- 10.29
- Ask
- 10.59
- Tief
- 10.29
- Hoch
- 10.29
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 2.59%
- Jahresänderung
- -2.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K