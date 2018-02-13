Ya son 10 los brókeres que ofrecen comerciar en la Bolsa de Dubái DGCX a través de MetaTrader 5
Muy buena noticias. Ahora podremos operar en la bolsa de ASIA con mas facilidad y sin necesidad de quedarnos despiertos tantas horas en la noche! Obviamente hay que buscar tu reputación como broker. Saludos!
me parece genial, poco a poco se va ampliando el mercado :D
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En julio del año 2015, la compañía Menacorp se convirtió en el primer miembro de la bolsa DGCX en usar MetaTrader 5. En menos de un año, el número de brókeres de este tipo ha crecido hasta los 10. Algunos de estos grandes jugadores de la zona de oriente próximo son Arab Global Commodities, AxiTrader ME, LT International y Krishi Gold.
Cada vez más tráders tienen la posibilidad de comerciar con los instrumentos financieros de la Bolsa de Mercancías y Oro de Dubai DGCX usando las ventajas de MetaTrader 5. Directamente desde la plataforma, es posible descargar e iniciar de inmediato en el trading cualquiera de los miles de robots comerciales preparados, repetir las señales de tráders de éxito e incluso alquilar un hosting virtual. De esta forma, los brókeres que trabajen con MetaTrader 5 proporcionan a sus clientes no solo una herramienta de trabajo para el comercio y el análisis sino también posibilidades adicionales para lograr un trading de éxito.
"No en vano MetaTrader 5 está tan solicitado entre los brókeres bursátiles: ¡intente encontrar una solución más funcional para comerciar en los mercados financieros! — dice el jefe de MetaFintech Manoj Choudhary. — Gracias a su superioridad tecnológica, la plataforma responde a las aspiraciones de los tráders más exigentes, ampliando seriamente sus posibilidades".