MetaTrader 5 refuerza su posición en Pakistán: cuatro brókeres del Top 10 trabajan con la nueva plataforma
En el año 2015 ya le informamos sobre el primer bróker en lanzar MetaTrader 5 en Pakistán. Solo un año después, ya son cuatro las compañías de esa clase incluidas entre las diez mejores de la bolsa pakistaní PMEX. La más destacable es MTG Financials Limited, que implementó MetaTrader 5 en febrero de 2016, y que en mayo irrumpía en el Top 5 de los brókeres de Pakistán. ¡Un impresionante salto a la élite en tan solo tres meses!
De esta forma, los integrantes más poderosos del mercado pakistaní trabajan en MetaTrader 5 y proporcionan a sus tráders las mejores soluciones para comerciar en PMEX. En la plataforma se ha implementado un potentísimo arsenal de medios modernos para operar en los mercados financieros: el análisis técnico y fundamental, la creación e inicio de robots comerciales, el testado de estrategias comerciales, así como la posibilidad de escribir indicadores técnicos y scripts propios.
"Resulta obvio que en este momento somos los proveedores de las mejores soluciones para el trading por internet en Pakistán - afirma el jefe de METAPK (MetaQuotes Pakistan), Hamad Shah. — Cuatro brókeres del Top 10 y el mayor creador de mercado de la bolsa de Pakistán ACM Gold ya trabajan con MetaTrader 5. Asimismo, varios integrantes más de PMEX han mostrado su interés por la plataforma. Pakistán es un mercado creciente con considerables posibilidades de inversión, por lo que la posición de MetaTrader 5 aquí seguirá reforzándose".
Información de contacto de METAPK
Building 285-FF Commercial Area, Phase 4, DHA
Lahore, Pakistan
Tel: +92 42 37309586, +92 42 37309587
E-mail: support@metapk.com