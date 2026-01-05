Discusión sobre el artículo "Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 56): Fractales de Bill Williams"
Artículo publicado Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 56): Fractales de Bill Williams:
Bill Williams’ fractal indicator is a pivotal and important indicator amongst the collection habits known for. Identifica principalmente los puntos de reversión en la acción del precio de los símbolos negociados. Basado en el concepto de fractales, como un patrón repetitivo de 5 barras que a menudo se marca como bajista si la barra central de las 5 tiene el máximo más alto, o alcista en los casos en que la barra central tiene el mínimo más bajo. Analizamos algunos de los patrones de este indicador que pueden utilizar los operadores, tal y como hemos hecho anteriormente con los artículos sobre el asistente MQL5.
Para nuestro primer patrón, el patrón 0, se define una formación alcista cuando se forma una serie de mínimos fractales alcistas en el mínimo anterior o cerca de él. Generalmente esto se interpreta como que el mercado encontró soporte en ese punto. Es importante tener en cuenta que, por mínimos fractales consecutivos, lo que se quiere decir es que no hay ningún máximo fractal entre los mínimos. Este es un indicador importante porque los patrones típicos son fractales altos que siguen a fractales bajos, en alternancia. Sin embargo, en el caso del patrón alcista, se considera que indica que diferentes compradores ingresan al mercado a niveles de precios similares, lo que refuerza la tesis de una fase de acumulación que precede a un movimiento ascendente.
Autor: Stephen Njuki