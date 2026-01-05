Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 24): Añadimos una nueva estrategia (I)"
Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisas (Parte 24): Añadimos una nueva estrategia (I):
En primer lugar, tomemos una estrategia sencilla y apliquémosla en código para utilizarla con nuestra librería Advisor. Colocamos su código en la carpeta de trabajo del proyecto. Una vez creada la estrategia, se puede crear un Asesor Experto de primera fase, que se utilizará para optimizar los parámetros de instancias individuales de esta estrategia de trading. Aquí encontraremos algunas dificultades relacionadas con la necesidad de separar los códigos de la librería y del proyecto.
Podemos utilizar prácticamente los mismos EA para la segunda y tercera etapas que se escribieron en la parte anterior, ya que el la librería no contiene ninguna mención a las clases de estrategias de trading utilizadas. Y tendrás que añadir un comando para incluir el nuevo archivo de estrategia en el código de la carpeta de trabajo del proyecto.
Para la nueva estrategia, tendremos que realizar algunos cambios en el script de creación de proyectos en la base de datos de optimización. Como mínimo, los cambios afectarán a la plantilla de parámetros de entrada para la primera etapa, ya que la composición de los parámetros de entrada en la nueva estrategia comercial diferirá de la de la estrategia anterior.
Después de modificar la EA de creación de proyectos en la base de datos de optimización, podremos ejecutarla. Se creará la base de datos de optimización y se añadirán a ella las tareas de optimización necesarias para este proyecto. A continuación, podemos ejecutar el transportador de optimización automática y esperar a que termine de funcionar. Es un proceso bastante largo. Su duración depende del intervalo de tiempo de optimización seleccionado (cuanto más largo sea, más tiempo tardará), de la complejidad de la propia estrategia de trading (cuanto más compleja sea, más tiempo tardará) y, por supuesto, del número de agentes de prueba disponibles para la optimización (cuantos más haya, más rápido será).
El último paso es ejecutar el EA final o probarlo en el probador de estrategias para evaluar los resultados de la optimización.
Autor: Yuriy Bykov