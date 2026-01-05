Cómo gestionar mejor la fase MARKET_UNCERTAIN en esta función?

Nuevo comentario
 

Estoy creando un EA para un amigo basado en tamaños de mecha y fase de mercado usando ADX, ATR y 3 EMA, pero ahora me gustaría escuchar ideas sobre cómo llevar esto al siguiente nivel. 

ENUM_MARKET_PHASE AnalyzeMarketPhase()
  {
// Return uncertain if no filters enabled
   if (!UseTrendFilter && !UseADXFilter && !UseVolatilityFilter)
       return MARKET_UNCERTAIN;

   double adxValue = 0 , atrValue = 0 ;
   double fastMA[], slowMA[], longMA[];
   ArraySetAsSeries (fastMA, true );
   ArraySetAsSeries (slowMA, true );
   ArraySetAsSeries (longMA, true );

// Get ADX value
   if (UseADXFilter)
     {
       double adxBuffer[];
       ArraySetAsSeries (adxBuffer, true );

       if ( CopyBuffer (adx_Handle, 0 , 0 , 3 , adxBuffer) < 3 )
         return MARKET_UNCERTAIN;

       // Now index 0 is truly the CURRENT bar
      adxValue = adxBuffer[ 0 ];

      
       bool adxRising = adxBuffer[ 0 ] > adxBuffer[ 1 ] && adxBuffer[ 1 ] > adxBuffer[ 2 ];
     }

// Get ATR value
   if (UseVolatilityFilter)
     {
       double atrBuffer[];
       ArraySetAsSeries (atrBuffer, true ); 
       if ( CopyBuffer (atr_Handle, 0 , 0 , 3 , atrBuffer) < 3 )
         return MARKET_UNCERTAIN;
      atrValue = atrBuffer[ 0 ] / pipValue;
     }

// Get MA values
   if (UseTrendFilter)
     {
       if ( CopyBuffer (fastMA_Handle, 0 , 0 , 3 , fastMA) < 3 ||
         CopyBuffer (slowMA_Handle, 0 , 0 , 3 , slowMA) < 3 ||
         CopyBuffer (longMA_Handle, 0 , 0 , 3 , longMA) < 3 )
         return MARKET_UNCERTAIN;
     }

// Check for extreme volatility first
   if (UseVolatilityFilter && atrValue > ATR_MaxMultiplier * 50 )
       return MARKET_HIGH_VOLATILITY;

//DX logic with proper gap handling
   if (UseADXFilter)
     {
       // Strong trend: ADX > ADX_MinTrend (typically 25)
       if (adxValue > ADX_MinTrend)
        {
         return DetermineTrendDirection(fastMA, slowMA, longMA);
        }
       // Transition zone: Between ADX_MaxRange and ADX_MinTrend (20-25)
       else
         if (adxValue >= ADX_MaxRange && adxValue <= ADX_MinTrend)
           {
             // In transition zone - check if trend is developing or weakening
             double adxBuffer[];
             if ( CopyBuffer (adx_Handle, 0 , 0 , 3 , adxBuffer) >= 3 )
              {
               bool adxRising = adxBuffer[ 0 ] > adxBuffer[ 1 ] && adxBuffer[ 1 ] > adxBuffer[ 2 ];
               bool adxFalling = adxBuffer[ 0 ] < adxBuffer[ 1 ] && adxBuffer[ 1 ] < adxBuffer[ 2 ];

               if (adxRising)
                 {
                   // ADX rising in transition zone - potential trend developing
                   return DetermineTrendDirection(fastMA, slowMA, longMA);
                 }
               else
                   if (adxFalling)
                    {
                     // ADX falling in transition zone - trend weakening
                     return MARKET_SIDEWAYS;
                    }
                   else
                    {
                     // ADX flat in transition zone - uncertain
                     return MARKET_UNCERTAIN;
                    }
              }
             return MARKET_UNCERTAIN;
           }
         // Clear ranging: ADX < ADX_MaxRange (typically 20)
         else
             if (adxValue < ADX_MaxRange)
              {
               return MARKET_SIDEWAYS;
              }
     }
   else
       if (UseTrendFilter)
        {
         // If ADX filter disabled but trend filter enabled
         return DetermineTrendDirection(fastMA, slowMA, longMA);
        }

   return MARKET_UNCERTAIN;
  }
Nuevo comentario