Cómo gestionar mejor la fase MARKET_UNCERTAIN en esta función?
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estoy creando un EA para un amigo basado en tamaños de mecha y fase de mercado usando ADX, ATR y 3 EMA, pero ahora me gustaría escuchar ideas sobre cómo llevar esto al siguiente nivel.