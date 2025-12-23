Discusión sobre el artículo "Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares"
Artículo publicado Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares:
Para los lectores que quizá no estén familiarizados con la escuela de pensamiento sobre los patrones entre mercados, ofreceremos una breve introducción al tema, para que puedan comprender por qué algunos operadores afirman que estos patrones entre mercados suelen ser predecibles y que, si se interpretan correctamente, pueden resultar muy sólidos.
Alrededor del 90 % de las materias primas del mundo se cotizan en dólares estadounidenses. Sin embargo, algunos productos básicos se negocian con tanta frecuencia que a menudo se cotizan en varias divisas a la vez.
Los metales preciosos, como la plata, suelen cotizarse simultáneamente en dólares estadounidenses y en euros. Hoy nos centraremos en la plata como ejemplo. Es posible que su corredor ofrezca cotizaciones del precio de la plata en dólares (XAGUSD) y en euros (XAGEUR) simultáneamente.
Si queremos operar con XAGUSD y sabemos que está fundamentalmente relacionado con XAGEUR, ¿cómo podemos aprovechar este conocimiento en nuestro beneficio para aceptar o rechazar las oportunidades de negociación que se nos ofrecen, sin tener que esperar indefinidamente a recibir una confirmación?
Teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente entre el euro y el dólar (EURUSD), se puede elaborar una estrategia comercial triangular que permita detectar patrones predecibles entre el precio de la plata en dólares, el euro y el tipo de cambio justo entre el euro y el dólar (EURUSD). Nuestro objetivo es proporcionar al lector una estrategia de trading resistente al ruido y que le ayude a descubrir el sentimiento «oculto» del mercado a partir de las cotizaciones habituales que recibe en su terminal MetaTrader 5.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana