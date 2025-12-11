Discusión sobre el artículo "Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 6): Prevención del cierre de posiciones"
Artículo publicado Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 6): Prevención del cierre de posiciones:
Es posible que los operadores predigan correctamente la variación futura del precio de un mercado, pero cierren sus posiciones con pérdidas. En los círculos bursátiles, esto se conoce comúnmente como «Getting stopped out» (Quedarse fuera). Este problema surge del hecho de que los niveles de precios no cambian de forma lineal y predecible.
En la figura 1, le ofrecemos una instantánea de la variación horaria del precio del par EURUSD. Las líneas verticales blancas discontinuas marcan el inicio y el final de la jornada bursátil. Un operador que estuviera convencido de que los precios iban a bajar ese día habría predicho correctamente la futura variación del precio. Desafortunadamente, los niveles de precios subieron considerablemente antes de caer, lo que significa que si el stop loss de nuestro operador se encontraba dentro de la zona roja resaltada en la figura 1, habría cerrado su posición con pérdidas, tras haber pronosticado correctamente la futura variación del precio.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana