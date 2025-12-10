Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 14): Herramienta Parabolic SAR (Stop and Reverse)"

Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 14): Herramienta Parabolic SAR (Stop and Reverse):

Incorporar indicadores técnicos en el análisis de la acción del precio es un enfoque muy eficaz. Estos indicadores suelen resaltar niveles clave de reversiones y retrocesos, lo que ofrece información valiosa sobre la dinámica del mercado. En este artículo, mostramos cómo desarrollamos una herramienta automatizada que genera señales utilizando el indicador Parabolic SAR.

Trabajar con el indicador Parabolic SAR implica supervisar de cerca la interacción entre la parábola SAR y la acción del precio. En esta estrategia, las señales se generan basándose en la siguiente lógica:

Señal de compra

Se activa una señal de compra cuando:

  • La barra actual es alcista (su cierre es superior a su apertura) y su valor PSAR está por debajo del cierre.
  • Las dos barras anteriores confirman una tendencia bajista al tener sus puntos PSAR por encima de sus precios de cierre.
  • La diferencia entre los valores PSAR de las barras anteriores se encuentra dentro de un rango aceptable, lo que garantiza la coherencia.

CONDICIONES DE COMPRA


Autor: Christian Benjamin

