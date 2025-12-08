Discusión sobre el artículo "Cierres parciales condicionales (Parte 1): Creación de la clase base"
Artículo publicado Cierres parciales condicionales (Parte 1): Creación de la clase base:
En este artículo implementaremos un nuevo método para la gestión de posiciones, parecido a los cierres parciales "simples" que implementamos anteriormente, pero con una diferencia importante. En lugar de basarse en niveles de takeprofit fijos, este enfoque aplica los cierres parciales al momento de cumplirse cierta condición específica. De ahí su nombre: "Cierres parciales condicionales". En esta primera parte de la implementación en MQL5 veremos cómo funciona esta técnica de gestión de posiciones.
Antes de continuar con la implementación en MQL5, es necesario mencionar dos conceptos clave que conforman la base de los cierres parciales condicionales.
Este proceso puede representarse visualmente en la siguiente imagen.
En la imagen se observa que, al cumplirse la condición, se deberá de ejecutar un cierre parcial de dicha posición. El volumen a cerrar se determina a partir de un porcentaje del volumen actual de la posición, definido por el usuario. Por ejemplo, si la posición tiene un volumen de 0.10 lotes y el porcentaje configurado para el cierre parcial es del 20%, se cerrarán parcialmente 0.02 lotes.
Para implementar esta técnica de gestión de posiciones en MQL5, dividiremos el proceso en dos partes: por un lado, una interfaz que representará la condición, y por otro, una clase base encargada de ejecutar los cierres parciales, agregar las posiciones de forma "automática" y gestionar el flujo general.
Autor: Niquel Mendoza