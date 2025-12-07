Sugerencia: ¿Podrían habilitar renovaciones de VPS por más de 12 meses? (2, 3, 4, 5 años)
Hola a todos,
Actualmente uso el VPS integrado de MQL5 y, en general, estoy muy satisfecho con el servicio: es rápido, directo, simple de gestionar y la renovación automática funciona muy bien.
Sin embargo, me he encontrado con una limitación que creo que varios usuarios podríamos compartir:
El máximo de renovación/prepago del VPS es de 12 meses.
Para quienes trabajamos con trading algorítmico a largo plazo, sería muy útil poder asegurar el VPS por más tiempo sin tener que preocuparnos cada año por la expiración.
Propuesta
Habilitar opciones para renovar o prepagar el VPS por periodos más largos, por ejemplo:
24 meses (2 años)
36 meses (3 años)
48 meses (4 años)
60 meses (5 años)
Por qué sería útil
Mayor tranquilidad y continuidad para sistemas que deben estar siempre en línea.
Evita riesgos por olvidos o fallos de pago.
Ayuda a la planificación a largo plazo de quienes automatizamos.
Aporta comodidad sin afectar a nadie.
Creo que esta funcionalidad sería una mejora sencilla y positiva tanto para usuarios como para el ecosistema de MQL5.
¿Qué opinan los demás?
¿Les gustaría también tener la opción de renovar por más de 12 meses?
Si varios apoyamos, quizá los administradores lo consideren para próximas actualizaciones.
Saludos.