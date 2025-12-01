Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 6): Dominar la detección de bloques de órdenes para el comercio inteligente con dinero"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 6): Dominar la detección de bloques de órdenes para el comercio inteligente con dinero:
Comenzaremos identificando los rangos de consolidación, que ocurren cuando el precio se mueve dentro de un rango limitado sin una dirección de tendencia clara. Para ello, escanearemos el mercado en busca de áreas donde la acción del precio carece de rupturas significativas. Una vez que detectemos una ruptura de este rango, evaluaremos si se puede formar un bloque de órdenes. Nuestro proceso de validación implicará verificar las tres velas anteriores antes de la ruptura. Si estas velas exhiben un movimiento impulsivo, clasificaremos el bloque de orden como alcista o bajista según la dirección de ruptura. Un bloque de orden alcista se identificará cuando la ruptura sea hacia arriba, mientras que un bloque de orden bajista se marcará cuando la ruptura sea hacia abajo. Una vez validado, trazaremos el bloque de orden en el gráfico para referencia futura. He aquí un ejemplo.
Si las tres velas anteriores no muestran un movimiento impulsivo, no validaremos un bloqueo de orden. En su lugar, solo dibujaremos el rango de consolidación, asegurándonos de no marcar zonas débiles o insignificantes. Después de marcar los bloques de órdenes válidos, monitorearemos continuamente la acción del precio. Si el precio retrocede a un bloque de orden previamente validado, ejecutaremos operaciones en alineación con la dirección de ruptura inicial, esperando que la tendencia continúe. Sin embargo, si un bloque de órdenes se extiende más allá del último punto de precio significativo, lo eliminaremos de nuestra matriz de bloques de órdenes válidos, garantizando así que solo operamos en zonas relevantes y nuevas. Este enfoque estructurado nos ayudará a centrarnos en configuraciones de alta probabilidad, filtrando rupturas débiles y garantizando que nuestras operaciones se alineen con los movimientos de dinero inteligente.
Autor: Allan Munene Mutiiria