Ahora si lee todos los símbolos de mi marketwatch,
pero me da unos resultados como que no lee el valor de forma correcta y no se pq ocurre,
adjunto imagen.
No podría dar mejor el dato real de solo el macd en vez de las dos medias?
Saludoooos!!
Amigo, esos valores son los valores del MACD. En el código que te envié hace unas horas, redondeé a dos decimales. Cambia ese valor a 6 decimales para que los puedas leer mejor
Por ejemplo, en la imagen que te envío, el MACD(12,26,9) es 0.000038 (que equivale al valor resaltado 3.8e-05) y 0.000040 (que es 4e-05 resaltado en azul).
Saludos.
si pero en la imagen que te adjunté veras como a mi me dan valores elevados a +308 y encima en todos los símbolos igual.
Graciaaaas.