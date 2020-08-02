MT5 NO ME PERMITE PALOMEAR EN PARAMETROS DE ENTRADA , NO ME PERMITE HACER SELECCIONES DEL ROBOT QUE DESCARGUE
Debes activar las optimizaciones. Por cierto, hilos en mayusculas estan prohibidos, no estamos ciegos.
Gracias , tu sabes como puedo interpretar los resultados de la prueba de un robot
Creo que cada quien se fija dependiendo sus intereses.
En lo particular solo me interesan 3 aspectos. Ganancias, reducción y número de operaciones.
Ganancias: Nada qué decir, el robot debe tener las ganancias que tú esperas. Si tiene pérdidas (como en tu imagen), lo descartaría.
Reducción:U robot con ganancias modestas y reducción alta no entra en mis intereses. Requerirá una inversión más alta. Tampoco me agradan mucho los robots de grandes ganancias pero gran reducción, aunque, querer un robot de altas ganancias con baja reducción es pedir demasiado. Prefiero los robots que no tengan una reducción muy alta aunque signifique pocas ganancias.
Número de operaciones. Me gustan pocas operaciones y un win rate alto, a muchas operaciones con un win rate medio. A otros les agradarán más otras condiciones.
