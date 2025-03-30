Indicadores: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
en la imagen mostrada se refleja una señal errónea en las 2 primeras tendencias
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
El indicador Heiken_Ashi_Smoothed tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
Autor: Nikolay Kositsin