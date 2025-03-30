Indicadores: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:

El indicador Heiken_Ashi_Smoothed tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Autor: Nikolay Kositsin

 
en la imagen mostrada se refleja una señal errónea en las 2 primeras tendencias
 

¿dónde está el código fuente de Heiken_Ashi_Smoothed_HTF?


